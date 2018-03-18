Вильнюсская полиция обнаружила в автосервисах контрабандное топливо и белорусские сигареты 1 18.03.2018, 17:53

Фото: Lietuvos policija

Полицейские нашли 129 пачек сигарет Winston и около 100 литров горючего.

Cледователи Второго вильнюсского комиссариата проверили автосервисы, арендующие помещение на ул. Механику в Вильнюсе.

Находящиеся рядом автосервисы работают нелегально, а работник с зарплатой 400 евро, как оказалось, работает неофициально. Полиция приехала в автосервис около 14 часов. Следователи предъявили официальное разрешение на осмотр помещения и проверку. Во время обыска были обнаружены белорусские контрабандные сигареты, а в соседнем помещении - контрабандное горючее, - сообщает Delfi.

Мужчина, арендующий помещение, заверял, что это не его товары, а коллеги. По его словам, мужчина их использует для себя. Полиция также выяснила, что автосервис нелегальный, а владелец белорусских товаров работает в нем нелегально. Мужчины сказали, что жизнь тяжелая, а жить-то надо. Уверяли, что их зарплата всего 400 евро.

Полиция проверила еще один находящийся рядом автосервис. Заметившие полицию его работники закрылись изнутри и делали вид, что в помещении никого нет. Полицейские потребовали открыть дверь. Когда они вошли в автосервис, спрятавшихся мужчин пришлось искать. Они также признали, что работают нелегально.

В общей сложности полицейские нашли 129 пачек сигарет Winston и около 100 л горючего. Работнику автосервиса, которому принадлежат контрабандные товары, придется заплатить штраф в размере около 1000 евро. Начато 5 расследований (два по факту нелегальной деятельности, одно по факту нелегальной работы, и еще два по факту контрабанды сигарет и горючего).