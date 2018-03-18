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Норвегия не признает результаты выборов президента России в Крыму

  • 18.03.2018, 17:59

Норвегия придерживается политики ЕС по непризнанию аннексии Крыма.

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму. Об этом норвежский МИД сообщил в Twitter.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия и дальше придерживаться политики ЕС по непризнанию (аннексии Крыма - ред.)", - подчеркивает МИД.


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