«Экологический беспредел»: Витебский блогер спасает городскую среду 18.03.2018, 18:19

Фото: vkurier.by

Строительство торгового центра «Гиппо» в Витебска уже имеет «скандальный душок».

15 марта комиссия во главе с заместителем главы администрации Железнодорожного района города Витебска Александром Ильмовичем признала обсуждения в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства гипермаркета «Гиппо» состоявшимися, пишет «Витебский курьер».

Собрание по обсуждению отчета не проводилось, так как предложений от общественности не поступило. Замечания высказал только один человек — витебский блогер Алексей Андреянов.

Алексей пытался выяснить у городских властей, «почему строительство нового современного торгового центра проходит на территории историко-культурной ценности «Исторический центр города Витебска», а также ее охранной зоне».

Ведь, согласно Постановлению Министерства Культуры РБ №18 от 20.03.2017 «Аб зацвярджэнні праекта зон аховы гісторыка-культурнай каштоўнасці – «Гістарычны цэнтр Віцебска», на данной территории запрещено размещение торгово-складских объектов и других строений, которые увеличивают грузовые потоки, загрязняют воздух, а также изменение исторической планировочной структуры.

Но уже уничтожены остатки Рычажной улицы и последних ее строений.

Данное строение испортит облик исторического центра, находясь в непосредственной близости от другого объекта историко-культурной ценности на ул. Буденного 1, 3, 5 (здания бывших казарм 41-й артиллерийской бригады, построенных в конце 19 — начале 20 веков). Это строение сведет на ноль историко-культурную ценность территории застройки. А можно было здесь сделать парк и привлечь еще больше туристов, — пишет в своем блоге Андреянов.

Кроме того, Андрей указал и на нарушение законодательства:

«во время обсуждения ОВОС на стройплощадке уже вовсю идут работы».

Напомним, еще в начале нынешнего года при подготовке территории к будущему строительству гипермаркета приступили к спилу деревьев.

Складывается впечатление, что отчет сделан ради исполнения формальностей, и его составители не думают, что от их точности что-то зависит. Зачастую они списывают у коллег, например, пункт 3.3 этого отчета полностью скопирован из отчета об ОВОС застройки улицы Труда. Ответ на удивление подробный, но неудобные моменты просто обходятся стороной.

Дальнейшее изучения отчета об ОВОС наводит на мысль, что читаешь реферат двоечника средней школы, а не документ созданный согласно международным конвенциям, — поделился с «Витебским курьером» Алексей Андреянов.

Фото: vkurier.by

Однако Администрация Железнодорожного района Витебска, отвечая на вопросы Алексея, часть проблем, поднятых витебским блогером, называет «субъективным мнением автора»:

Проектирование торгового центра проводилось в соответствии с инвестиционным договором №163 от 20.12.2014 года. Объект входит в состав детального плана центральной части города Витебска, разработанного по заказу Витебского городского исполнительного комитета УП «БелНИИПградостроительства» в 2016 году, на котором имеется заключение государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 06.06.2016 №58 и государственной экспертизы от 08.11.2016 №576-15/16.

В ответ Андриянов уточняет, что он «не против строительства «Гиппо», а против того беспредела, который сейчас наблюдается в экологической сфере»:

Когда вместо деревьев вдоль улиц вырастают рекламные щиты. Когда уродуются исторические памятники архитектуры.

Как мы писали ранее, на месте строительства гипермаркета «Гиппо» планируют вырубить 200 деревьев, больше половины из них — липы. Компенсационные посадки предусмотрены на Зеленогурской улице у заправки Лукойл, там должны посадить 458 деревьев и кустарники.

Между тем, Витебская городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды придерживается совсем другого мнения по этому вопросу.

В ответ на обращение Алексея Андреянова начальник инспекции Валерий Фандо сообщает, что застройщиком был нарушен пункт 3 статьи 15 закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»:

Фото: vkurier.by

В ходе рассмотрения обращения установлено, что на объекте ведутся подготовительные работы, в том числе удалены объекты растительного мира.

При этом отчет о воздействии на окружающую среду объекта сейчас находится на экспертизе в Витебском представительстве ГИО «Государственный центр экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов», и это учреждение пока не выдавало положительного заключения по отчету.

За данное нарушение должностное лицо иностранного унитарного производственно-коммерческого предприятия «БелВиллесден» привлекли к административной ответственности по статье 15.3 КоАП — «Нарушение порядка реализации проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственной экологической экспертизе».

Для справки:

Предприятие «БелВиллесден» управляет сетью гипермаркетов «Гиппо» и торговым центром «МОМО». Первый гипермаркет «Гиппо» был открыт 28 мая 2005 года в Минске. На текущий момент сеть состоит из 11 магазинов, расположенных в Минске, Гомеле и Могилеве. Размер выручки не озвучивается.

Кроме того, 13 марта сеть «Гиппо» официально подтвердила покупку «Белмаркета» (полное наименование — ИООО «БелМаркетКомпани») — белорусской сети супермаркетов. Под управлением компании было 71 магазин в 13 городах республики. Выручка составляла порядка $200 млн по итогам 2017 года. Штат — более 3500 сотрудников.

Напомним, в 2015 году в день празднования Успения Божьей Матери в Витебске состоялась презентация концепции постройки Софийского собора. С предложением возвести новый храм в областном центре еще в 2013 году выступил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Архитектурный проект был разработан на основании заказа религиозной общины «Приход Софийского собора Витебска Витебской епархии Белорусской Православной церкви».

Для нового храма было определено место на восточном берегу Западной Двины между улицами Чехова и Урицкого, в парке Партизанской славы. Выделение данного земельного участка было согласовано с Лукашенко, а все разрешительные документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Заместитель главного архитектора города Леонид Богданов тогда пояснил:

Проект значимый для города и страны, поскольку до сих пор старались восстанавливать утраченное, но в процессе допускались ошибки, их приходилось исправлять. А это новый объект, который станет элементом гордости нашего поколения, украсит зону исторического центра.

Все бы хорошо, но в соответствии с проектом, на отведенной территории планироваось спилить более 200 деревьев и свести около 4500 квадратных метров газона. Чтобы компенсировать ущерб растительному миру, возле собора собирались разбить газон на площади 1804 квадратных метра и даже посадить около 600 деревьев.

Многие витебчане высказывались против строительства Софийского собора в парке Партизанской славы. Было составлено коллективное прошение о переносе места строительства, которое собрало почти 5000 подписей, но не принесло результата.

Известие о том, что территория для строительства храма все-таки была огорожена, потрясла многих горожан. Снос парка ассоциировали с неуважением в том числе к истории Витебска. А ведь маршрут от площади Ленина до Витебского епархиального управления на улице Чехова, 19, который, если верить карте, занимает около 1 км — это 100 лет в истории города! Более подробно об этом мы писали здесь.

В городе назревал «бунт»:

Никогда в этом месте не стоял никакой собор! Поэтому, когда я слышу словосочетание: восстановить храм, удивляюсь, как же это звучит некорректно. Исторически тут располагался парк, вот пусть он и остается. Но нет, опять же все решили без нас, а средства на строительство вычтут из небольших зарплат.