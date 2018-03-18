Балтийская лига: Минский СКА вышел в «Финал четырех» 18.03.2018, 18:26

Белорусская команда поборется за главный трофей турнира.

Минский СКА во втором матче четвертьфинала Балтийской Лиги обыграл «Добеле» и вышел в «Финал четырех», пишет «Трибуна».

Балтийская лига

1/4 финала

Ответный матч

СКА Беларусь – Добеле Латвия 30:20 (13:13)

СКА: Подшивалов (5), Бровко (4), Ушал (3), Донцов (3), Сончик (3), Гирик (3), Бохан (3), Мороз (2), Алехин (1), Сотник (1), Кривенко (1), Вайлупов (1).

18 марта, 16.00. Латвия, Добеле

Первый матч – 33:20