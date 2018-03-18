Есть ли в Беларуси эпидемия гриппа? 18.03.2018, 18:53

Заболевание пришло в страну с опозданием на месяц.

Все устали от зимы, а от зимы весной — тем более. Ночью термометр опускался до минус двадцати, а многие стращают эпидемией гриппа. The Village Беларусь разбирался, пришла ли эпидемия гриппа в Беларусь и что делать, чтобы не заболеть и чтобы выздороветь тем, кто уже подхватил.

На днях врач приемного отделения 6–й городской клинической больницы Минска Андрей Родионов написал в фейсбуке, что в страну пришел грипп.

«С опозданием на месяц в страну Беларусь пришёл, наконец, долгожданный… ГРИПП. Наиболее опасные осложнения: тяжёлые пневмонии, не всегда вовремя диагностированные, миокардиты и дыхательная недостаточность. Да, чуть не забыл, пока «грипп» говорить нельзя, это только начало ОРВИ :)

Особенности этого года: в Минске, как и в Европе, идёт микст Н1N1 и гриппа В. Некоторые особо одарённые люди, переболев неделю назад одним, снова цепляют второй — и он протекает более тяжело, а в это время в поликлинике закрывать уже больничный пора… Короче, если что, Минздрав предупреждал: надо было делать бесплатную прививку. Теперь только «Флустоп» Вам поможет (кстати, гадость ещё та, но действительно помогает)».

На вопрос kyky.org врач ответил: «За последние четыре дня в 6 клиническую больницу обратилось около 400 человек, половина госпитализирована — это ли не эпидемия?».

Так есть ли грипп в Беларуси?

Да, есть.

В конце января руководитель Национального центра по гриппу при Республиканском НПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталия Грибкова сообщала: «По результатам лабораторных исследований, на территории нашей страны циркулируют респираторные инфекции негриппозной этиологии, в основном, аденовирусы, вирусы парагриппа. Что касается вирусов гриппа, то в Беларуси с декабря 2017 года специалисты зафиксировали четыре случая».

Мы все заболеем?

Нет, все не заболеют.

Минздрав сообщал, что в этом году рост заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в середине февраля.

— С 22 по 28 января заболеваемость ОРВИ в нашей стране была на 46 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказывала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Ирина Карабан. — Поэтому вполне возможно, что прогнозируемый ранее подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом сдвинется с начала февраля на середину того же месяца.

Вместе с тем медики надеялись, что в этом году массовой заболеваемости гриппом удастся избежать. Такие радужные прогнозы оправдывали тем, что в стране прошла массовая вакцинация.

Прививки вообще помогают?

Да, помогают.

Причем вакцины от гриппа эффективны в борьбе и с другими респираторными вирусами, передающимися воздушно-капельным путем. А грипп опасен своими осложнениями, и прививки позволяют их предотвратить. Да, вакцинированные люди не застрахованы от инфекции, но они, в основном, заболевают гриппом в легкой форме, без осложнений, — заверяют чиновники Министерства Здравоохранения. После прививки иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается в течение двух-трех недель, у некоторых через 10 дней.

В Беларуси прививки сделали 3,8 миллиона человек (40,5 % населения страны), в том числе три четверти тех, кто находится в группе повышенного риска (всем им прививки сделали бесплатно). Также бесплатно привили 54 % детей в возрасте от трех до шести лет и 64 % школьников. Среди жителей Минска прививки сделали более 40 % человек; треть минчан привились бесплатно.

Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова считает, что заболеваемость гриппом в стране за последние 5–6 лет снизилась в 15 раз именно благодаря прививкам.

Кроме прививок, есть еще какие-то средства профилактики?

Да, есть.

Выделяют неспецифические и специфические методы профилактики. К первым относятся общепринятые гигиенические меры:

Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;

На период эпидемии избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в них;

Старайтесь не прикасаться ко рту и носу;

Соблюдайте гигиену рук: чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;

Увеличьте приток свежего воздуха в жилые помещения, как можно чаще открывайте окна;

Используйте защитные маски при контакте с больным человеком;

Придерживайтесь здорового образа жизни: полноценный сон, рациональное питание, физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе.

К специфическим методам профилактики относят как раз вакцинирование. Еще один вариант — использование средств с противовирусной активностью (оксолиновая мазь, арпетол, озельтамавир и др.). Мазью оксолина (0,25 %) ежедневно дважды в день смазывают слизистую оболочку носа. Арпетол используют для профилактики: детям 2–6 лет — по 50 мг в сутки, детям 6–12 лет — по 100 мг в сутки , детям старше 12 лет и взрослым — по 200 мг в сутки в течение 14 дней. Осельтамавир («Тамифлю») дают детям старше 12 лет и взрослым по 75 мг один раз в сутки в течение 5 дней.

Противовирусное средство «Флустоп» (выпускается минским предприятием «Академфарм»), которое советует врач Андрей Родионов, содержит тот же активный компонент — фосфат осельтамавира — но отпускается по рецепту.

А что с вирусами сейчас?

Эпидемии нет, утверждает Минздрав.

По данным на 12 марта почти две трети (63,3 %) заболевших — дети и подростки в возрасте до 18 лет. Вместе с тем, «заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне и характеризуется средней интенсивностью с тенденцией к снижению».

Заболеваемость обусловлена циркуляцией негриппозных респираторных вирусов (аденовирусов, респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов парагриппа). Выявлены несколько случаев вирусов гриппа А (АH3N2, АH1N1) и В, что в целом характерно для этого периода сезонной заболеваемости.

Еще 15 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун пообещала журналисту The Village Беларусь, что вечером ведомство выдаст свежие новости о положении с гриппом в стране, но пока этого не произошло.

Что делать, если заболел?

Лечиться и поменьше контактировать с другими людьми.

При плохом самочувствии оставайтесь дома и выполняйте рекомендации врача, по возможности держитесь от здоровых людей на расстоянии;

Отдыхайте, принимайте большое количество жидкости;

Закрывайте рот и нос при кашле или чихании носовым платком или одноразовыми салфетками.

Носите маску, если находитесь на общей территории дома поблизости от других людей;

Ношение масок обязательно для тех, кто имеет тесный контакт с больным пациентом. Маску следует надевать аккуратно, так, чтобы она закрывала рот и нос, и завязывать ее, чтобы пространство между лицом и маской было как можно меньше. Использованные маски нужно заменять на новые, как только предыдущая маска станет сырой, желательно не реже, чем один раз в 3 часа. Нельзя использовать повторно одноразовые маски, после использования их необходимо утилизировать.

Следует помнить, что неоправданное самостоятельное применение антибиотиков без наличия соответствующих показаний не только не предотвращает развитие бактериальных осложнений, но и может ухудшить течение основного заболевания из-за развития побочных эффектов препарата (особенно аллергических реакций, дисбактериоза), а также способствовать формированию устойчивых форм бактерий. Только врач может определить необходимость в применении антибактериальных препаратов, адекватно подобрать нужный антибиотик и правильно его назначить.

Подробные советы по профилактике и лечению собраны на специальной страничке Минздрава.