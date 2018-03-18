Житель Пенсильвании выиграл в лотерею 457 миллионов долларов 18.03.2018, 19:04

1,418

Это восьмой по величине джек-пот за всю историю США.

В воскресенье, 18 марта, популярная американская лотерея Powerball сообщила, что джек-пот размером 456,7 миллиона долларов был сорван накануне. Счастливый билет был куплен кем-то в штате Пенсильвания. Пока еще никто не заявил своим права на выигрыш, пишет сайт fakty.ua.

Счастливой оказалась следующая комбинация чисел: 22−57−59−60−66 плюс 7 (это особый шар, который так и называется Powerball). Шансы выиграть главный приз составляли один к 292 миллионам.

Это восьмой по величине джек-пот за всю историю США. Напомним, 6 января женщина из Нью-Гемпшира выиграла 570 миллионов долларов.