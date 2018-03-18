В Гродно состоялся Марш Памяти 18.03.2018, 19:16

ФОто: «Радыё Рацыя»

Жители города почтили память узников гетто.

Марш памяти в 75-ю годовщину уничтожения гродненского гетто состоялся на центральных улицах Гродно. В нем приняли участие несколько сотен жителей города, представители дипломатического корпуса и священники разных конфессий, сообщает «Радыё Рацыя».

О мероприятии рассказала директор гродненского общины дома "Менора" Елена Куцевич:

- Март 1943 году - эта дата печальная для всего народа, в том числе и для жителей Гродно. В этот день было уничтожено более половины населения города. Город Гродно был объявлен свободным от евреев. Вместе с этим умерла большая часть цивилизации, которая строила, жила, существовала и мечтала о будущем. Случился тот день, когда это все в один момент оборвалась.

Священник греко-католической церкви из Гродно Андрей Крот, который выступал на Марше Памяти, считает события 1943 году трагедией разных народов:

- Их объединяла общая смерть. Их объединяла общая трагедия, невинная смерть и уничтожение наших народов. Это трагедия, в которой виноват не какой-то народ, какая партия или движение. Нет, в этом виноваты люди также, которые поддались тому, что традиционно во всех вероисповеданиях называется грехом. Это то плохое, что у нас есть.

В процессии марша принимали участие также и школьники, которые несли фото узников гродненского гетто, которые выжили. Финишной точкой гродненского Марша Памяти стала гродненская хоральная синагога, где состоялся концерт и открытие выставки Александра Сурова.