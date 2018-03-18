В Свислочи в центре Минска нашли тело мужчины 1 18.03.2018, 19:27

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Личность мужчины выясняют правоохранители.

В Свислочи в центре Минска 17 марта нашли труп мужчины. Тело неизвестного человека достали из воды водолазы ОСВОД — в 70 метрах от берега, напротив дома №2 по улице Коммунистической.

Как сообщает агентство "Минск-Новости", этот мужчина был одет в осеннюю одежду: черная ветровка, синие джинсы, черные кроссовки. На вид погибшему 35-40 лет. На теле видны сильные следы разложения и это свидетельствует, что тело пролежало в воде не один месяц.