В Свислочи в центре Минска нашли тело мужчины

В Свислочи в центре Минска нашли тело мужчины1
- 18.03.2018, 19:27
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Личность мужчины выясняют правоохранители.
В Свислочи в центре Минска 17 марта нашли труп мужчины. Тело неизвестного человека достали из воды водолазы ОСВОД — в 70 метрах от берега, напротив дома №2 по улице Коммунистической.
Как сообщает агентство "Минск-Новости", этот мужчина был одет в осеннюю одежду: черная ветровка, синие джинсы, черные кроссовки. На вид погибшему 35-40 лет. На теле видны сильные следы разложения и это свидетельствует, что тело пролежало в воде не один месяц.