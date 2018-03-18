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Евгений Чичваркин провел акцию протеста у посольства России в Лондоне

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  • 18.03.2018, 19:30
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Фото: svoboda.org

Российский бизнесмен призвал к бойкоту «выборов» в РФ.

Бизнесмен Евгений Чичваркин устроил акцию протеста напротив здания посольства России в Лондоне. Бывший владелец компании "Евросеть" призвал бойкотировать президентские выборы, сообщает "Радио Свобода".

Участники акции развесили красные шарики и развернули плакаты за уход действующего президента России Владимира Путина. Сам бизнесмен обращался к пришедшим в посольство российским гражданам, агитировал их не голосовать и "переходить на светлую сторону".


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