Евгений Чичваркин провел акцию протеста у посольства России в Лондоне

Евгений Чичваркин провел акцию протеста у посольства России в Лондоне1
- 18.03.2018, 19:30
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Российский бизнесмен призвал к бойкоту «выборов» в РФ.
Бизнесмен Евгений Чичваркин устроил акцию протеста напротив здания посольства России в Лондоне. Бывший владелец компании "Евросеть" призвал бойкотировать президентские выборы, сообщает "Радио Свобода".
Участники акции развесили красные шарики и развернули плакаты за уход действующего президента России Владимира Путина. Сам бизнесмен обращался к пришедшим в посольство российским гражданам, агитировал их не голосовать и "переходить на светлую сторону".