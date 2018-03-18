В Бресте может вспыхнуть еще один протест 1 18.03.2018, 19:34

1,389

Фото с сайта b-g.by

Брестчане с ул. Поплавского из-за растрескавшихся домов готовы выйти на пикет.

«Брестская Газета» рассказывала о том, что в Бресте два дома по ул. Поплавского, рядом с которыми забивают сваи для путепровода Западного обхода, покрылись снаружи и изнутри трещинами. Еще жители улицы жаловались на грохот, доносящийся со стройки, и отсутствие тротуара. Чтобы попасть на ул. Брестских Дивизий, люди вынуждены ходить по проезжей части.

Пообещали, что придут и на трещины посмотрят

На коллективное обращение жителей ул. Поплавского в Брестский горисполком был получен ответ за подписью зампреда Николая Якубовского. В нем сказано, что «погружение свай филиалом СУ №158 ОАО «Строительный трест №8» осуществляется в соответствии с разработанной и прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу проектно-сметной документацией». А также о том, что с целью снижения шума и вибрации перед забивкой свай подрядчиком выполняются «работы по лидерному бурению скважин».

Лидерное бурение грунта используют перед погружением свай. В частности, его применяют для облегчения погружения свай ударным методом и снижения вибрационного воздействия на близлежащие здания.

Жителей ул. Поплавского известили, что УКСу, Стройтресту №8 и мостоотряду-58 поручено в марте провести визуальное обследование их имущества «на предмет определения воздействия проводимых на объекте работ на техническое состояние конструкций жилых домов».

Фото с сайта b-g.by

Также горисполком сообщил об устройстве тротуаров с твердым покрытием. Их отделили от проезжей части бетонными блоками и осветили.

«Руководством филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8» проведена профилактическая беседа с работниками, задействованными при строительстве объекта, по соблюдению интересов жителей близлежащих домов при ведении строительных работ, правил, культуры поведения и недопустимости нарушения санитарных норм», — говорится в письме горисполкома.

Согласовано всеми заинтересованными службами

На письменное обращение горожан с ул. Поплавского в инспекцию Госстройнадзора по Брестской области получен ответ, что ранее, когда туда по телефону обращался владелец дома №4 с жалобой на появление трещин на стенах его дома, «инспектором было осуществлено посещение объекта».

Но инспектор, судя по ответу, полученному горожанами, не трещины изучал, а проверял проектную документацию и установил, что она «разработана и согласована всеми заинтересованными службами», в том числе и РУП «Госстройэкспертиза по Брестской области».

«Забивка свай производится на расстоянии от близрасположенных зданий и сооружений, не менее требуемого действующими ведомственными строительными нормами», — утешил жителей ул. Поплавского первый заместитель начальника инспекции Иван Павловский.

Кто ж теперь признает ошибку?!

«Реально сваи забивали сваебойкой без бурения, и все жители улицы это видели, а теперь строители говорят, что этого не было, — пояснила корреспонденту Виола, проживающая в доме №4 по ул. Поплавского. — Комиссия, о которой нам сообщает горисполком, по домам еще не ходила. Не удивлюсь, если никакого обследования не будет, а нам скажут, что трещины у нас на домах давнишние и то, что рядом забивали сваи, ни при чем».

По ее словам, пострадавшие от соседства стройки уже сами обращались в Госстройэкспертизу, чтобы ею было проведено обследование их домов.

«Но нам отказали, едва узнав, что речь идет о трещинах, образовавшихся при забивании свай, — сообщила Виола. — Ну, конечно, ведь перед началом строительства Госстройэкспертиза дала положительное заключение. И тут вдруг трещины на домах! Кто ж теперь признает ошибку?!»

Тротуар, о котором сообщается в письме горисполкома, действительно появился. Это единственное, по словам жительницы ул. Поплавского, что было сделано. Правда, считать ситуацию исправленной можно, лишь если не вдаваться в подробности.

Фото с сайта b-g.by

«По-моему, назвать это тротуаром можно с большой натяжкой, — считает Виола. — Покрытие не асфальтовое, а какая-то непонятная утрамбованная крошка. Когда снег таял, там вообще невозможно было пройти, такая стояла грязища».

Горожанами подана заявка на пикет

Как рассказал правозащитник, активист движения «За Свободу» Роман Кисляк, брестчан, чьи дома пострадали при забивании свай для будущего путепровода, на самом деле гораздо больше.

«На прошлой неделе речь шла как минимум о четырех поврежденных домах, — уточнил он. — Но вчера (11 марта — прим. авт.) горожане сами оформляли акты о повреждениях домов, фиксировали их, делая фото и видео. Так вот, на ул. Поплавского составлено пять актов, плюс еще по одному на Межевой и Медовой. То есть в общей сложности — по семи домам. Есть даже случаи, когда в домах крыша просела. Но, возможно, что и это еще не все».

По словам брестского правозащитника, 7 марта в горисполком подана заявка на проведение пикета. Его планируют провести на площади Ленина в субботу 24 марта. Ответ на заявку, по информации на среду 14 марта, еще не получен.

«Власть пишет отписки, утверждая, мол, все законно и все нормативы соблюдены, — считает Роман Кисляк. — Хотя вне всяких сомнений то, что трещины на домах появились после начала строительства путепровода. Наверху не желают услышать пострадавших. А люди находятся в отчаянии и не знают, что им делать дальше. К тому же всякий нанесенный вред должен быть возмещен. Город обязан каким-то образом компенсировать людям повреждение их домов».

Фото с сайта b-g.by

Есть нестыковка, господа!

В сентябре прошлого года прораб филиала СУ №158 ОАО «Строительный трест №8» Дмитрий Ганчук рассказывал корреспонденту одной из республиканских газет, что при возведении путепровода используются два вида свай.

«Вдоль улицы Поплавского, где проходит жилой сектор, делаем буронабивные, — уточнял он. — Согласно нормам проектирования, ближе 150 метров к жилому сектору применять обычные забивные сваи запрещено. Вибрация может повлиять на строение жилого дома. Плюс создается дискомфорт из-за сильного шума для людей. К тому же буронабивные сваи в два с половиной раза дороже забивных».

А в феврале 2018-го начальник этого СУ Игорь Кулинич, комментируя «БГ» ситуацию с появлением трещин на домах, соседствующих со стройкой, обмолвился, что он-де предлагал заказчику использовать буронабивные сваи. Но заказчик, по его словам, «на это не пошел, приняв решение сваи забивать».

Так, может, тут и зарыта собака?! На дорогущих буронабивных сваях просто сэкономили, потому у жителей ул. Поплавского и пошли дома трещинами?