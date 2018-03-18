ABC News: Cкрипаля отравили через вентиляцию в его машине 6 18.03.2018, 19:42

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Сергей Скрипаль

Токсин был использован в виде пылеобразного порошка, который циркулировал в вентиляции BMW.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, вероятно, был отравлен нервно-паралитическим веществом через вентиляцию в его машине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на трех сотрудников разведки, пишет сайт телеканала «Дождь».

По словам собеседника агентства, у британских чиновников сейчас появилось более четкое представление о том, как произошло нападение. Они считают, что токсин был использован в виде пылеобразного порошка, который циркулировал в вентиляции BMW Скрипаля.

Другие источники рассказали, что от нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь, пострадали 38 человек. Ущерб от него продолжают оценивать. Вероятно, число пострадавших вырастет.

Другой уликой стало то, что Скрипаль кричал и бессвязно говорил в ресторане до того, как он и его дочь потеряли сознание. Это поведение согласуется с ранними стадиями отравления нервно-паралитическим веществом.

Накануне полиция опубликовала фото автомобиля Скрипаля и попросила отозваться всех, кто мог его видеть в городе в день отравления. Правоохранительные органы уже второй раз пытаются найти очевидцев передвижения машины Скрипаля. Следствию необходимо восстановить точную картину действий бывшего шпиона и его дочери в то воскресенье.

Ранее The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы сообщала, что вещество, которым отравили Скрипаля, могло быть ввезено в Великобританию в чемодане его дочери Юлии из России. По версии британских правоохранительных органов, оно могло быть помещено на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме бывшего шпиона