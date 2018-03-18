В минских кафе из меню стали убирать дешевый алкоголь 6 18.03.2018, 19:57

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Рестораторы признаются, что будут менять линейку белорусского алкоголя в сторону премиального.

С марта в минских кафе и ресторанах стал исчезать дешевый алкоголь – чаще всего белорусского производства. Сайт kp.by пишет, что это связано со вступлением в силу декрета №7 о развитии предпринимательства. Согласно документу, в заведениях общепита отменили снижение ценника на белорусский алкоголь крепостью выше 28% – снижение ввел Минторг в 2015 году. Теперь же владельцы заведений сами решают, какую наценку на алкоголь делать.

«Мы проверили: в кафе в центре города раньше можно было выпить 50 грамм водки примерно за рубль, – пишут журналисты, – сейчас она стоит 2,5 рубля, а 50 грамм белорусского коньяка или виски сейчас стоит 3,5 рубля, а раньше было 2,4».

Рестораторы признаются, что будут менять линейку белорусского алкоголя в сторону премиального. «А то к нам периодически заходили всякие “реальные пацаны”, требовали дешевую водку, писали в жалобную книгу, – рассказал директор одного из кафе. – Сейчас в ожидании их прихода я распечатал и маркером выделил новые правила. Раньше самая дешевая водка у нас стоила 1 рубль за 50 мл, а теперь – 2 рубля. Приглашаем всех! Пусть рынок и конкуренция распределяют потоки гостей, а не уравниловка сверху».