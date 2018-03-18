Мероприятия к 100-летию БНР в Могилеве будут проводить на протяжении всего года 1 18.03.2018, 20:02

На 25 марта также запланирован ряд мероприятий.

Мероприятия, посвященные 100-летию БНР, в Могилеве будут проводить на протяжении всего 2018 года. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщил председатель оргкомитета по празднованию юбилея БНР в Могилеве Олег Дьячков (он же руководитель городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»). Встреча была посвящена оглашению плана мероприятий на ближайшие месяцы, пишут «Могилевские ведомости».

Старт им будет дан 18 марта. В этот день все желающие смогут собраться в кофейне «Шпаркі лось» на мастер-класс (начало в 15.00) могилевских ремесленников по изготовлению украшений. Ими преобразят кофейню, где планируют собраться 31 марта — в день, когда в Могилеве проголосовали за создание БНР. Посещение кофейни планируется после пешей экскурсии по старому Могилеву, проведут которую в этот же день могилевские историки Игорь Пушкин и Александр Агеев.

На 25 марта также запланирован ряд мероприятий. День начнется с молитвы за Беларусь в костеле Святого Станислава. Но праздничный концерт, посвященной 100-летию БНР, пройдет в Могилеве не 25 марта, как, например, в Минске, а 1 апреля — в центре «Кола». По словам Олега Дьячкова, уже дали согласие принять в нем участие исполнители Андрей Такинданг, Юрий Жигамонт и Юрий Нестеренко.

Вынашивается идея установить памятный знак в честь столетия БНР на здании средней школы № 1 (бывшей женской гимназии). В ней, как известно, в 1918 году состоялось собрание делегатов от Могилева, которые поддержали большинством голосов создание БНР. Принять участие в проекте уже дал согласие могилевский скульптор Андрей Воробьев. Но для его реализации еще нужны разрешение властей и средства, которые намереваются собирать толокой.

Также в планах оргкомитета проведение круглых столов, подготовка серии статей для городских и областных газет по данной тематике, велоэкскурсия, кинопоказ художественных фильмов и документальной хроники, создание видеоролика на тему создания БНР, а также открытки и карманного календаря, который, как отметили на пресс-конференции, увидит свет в конце текущего месяца.

С предложением принять участие в праздновании юбилейной даты оргкомитет обратился и к городским властям, предложив для реализации четыре проекта. Выбор был остановлен на круглом столе, который запланирован на 23 марта. Остальные мероприятия, в том числе концерт, власти города, по словам Олега Дьячкова, предложили проводить своими силами.