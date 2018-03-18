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Навальный: Собчак рассказывала о предложении «огромных денег» за участие в выборах

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  • 18.03.2018, 20:07
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Оппозиционный политик отказался от сотрудничества с Ксенией Собчак.

Политик Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак говорила ему о предложении ей «огромных денег» за участие в выборах. Об этом он сказал в эфире Навальный LIVE, сообщает сайт телеканала «Дождь».

«Приехала в два часа ночи и дословно сказала: „Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать“», — рассказал Навальный.

Ранее Собчак предложила Навальному сотрудничать после завершения выборов. Он отказался, сказав, что ее действия «отвратительны и лицемерны».


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