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Наблюдатели в РФ: Программа «мобильный избиратель» дает голосовать дважды

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  • 18.03.2018, 20:36
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Фото: ria.ru

Новые факты нарушений на «выборах» в РФ.

Член территориальной избирательной комиссии и представитель партии "Яблоко" Павел Мельников смог дважды проголосовать на выборах благодаря благодаря системе "мобильный избиратель". По словам активиста это был "эксперимент". Теперь ему могут выгнать из избирательной комиссии и привлечь к уголовной ответственности, сообщает "Радио Свобода".

Мельников через приложение "мобильный избиратель" смог открепиться и проголосовать по месту пребывания, а потом уже второй раз отдать свой голос по месту жительства. По его словам, он не был удален из списков на избирательном участке рядом со своим домом.

В Саратове в списки избирателей включили человека, который умер 14 лет назад, об этом сообщает агентство "Свободные новости". Владимир Седаков оказывается в перечне на голосование на каждых выборах.

К жительнице Владивостока Ларисе Лапир пришла полиция после того, как она забрала избирательный бюллетень домой, сообщает ОВД-Инфо. Избирательница посчитала, что в оформление избирательного бланка были допущены ошибки, забрала его себе и вызвала полицейских. Однако сотрудники правопорядка посчитали вынос бюллетеня нарушением и пригрозили Лапир обыском в её квартире.


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