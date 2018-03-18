Cтал ивестен список полуфиналистов Кубка Беларуси по футболу 18.03.2018, 20:45

Соперников по полуфиналам определит жеребьевка.

БАТЭ, брестское "Динамо", "Неман" и "Днепр" сыграют в полуфинальных матчах Кубка страны-2018. Борисовчане по сумме четвертьфинальных поединков одолели "Ислочь" (2:1, 2:1), брестчане — "Слуцк" (2:0, 2:1), могилевская команда — "Шахтер" (1:3, 2:0), пишет "Прессбол".

Гродненцам должны были противостоять "Крумкачы", однако "вороны" отказались от участия в играх на стадии 1/4 финала.

Соперников по полуфиналам определит жеребьевка.