Крупный российский сайт о Минске: Многие работают просто за еду 3 18.03.2018, 21:09

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Столица Беларуси глазами россиянина.

Крупный российский сайт о стартапах и айтишниках VC.ru (бывший «Цукерберг позвонит») напечатал большой обзор того, как устроена жизнь в Минске. Анонимный автор, скрывающийся под ником Lets play, утверждает, что сам родился в Минске, поэтому знает, что и как тут работает. У статьи уже почти сотня комментариев. The Village Беларусь приводит текст:

Я знаю о Минске не понаслышке — я здесь родился. Сегодня постараюсь рассказать о плюсах и минусах жизни в этом городе. Я побывал во многих городах Европы: Амстердаме, Вене, Копенгагене, Вильнюсе, Барселоне. Разумеется, был и в России. Поэтому мне есть с чем сравнивать.

Минск — столица Республики Беларусь. Население составляет около двух миллионов человек. Здесь много студентов: в Минске около 30 вузов. По площади город в семь раз меньше Москвы и в шесть раз меньше по населению.

Цены в статье будут указаны в долларах и российских рублях. Большинство минчан всё считает в долларах. За последние три года в стране произошла девальвация (деньги обесценились в два раза) и деноминация (на купюрах убрали четыре нуля).

В Минске много приезжих, но не из других республик или стран, а просто со всей страны. В глубинке Беларуси нет ни работы, ни зарплат. Поэтому многие и едут в столицу. Здесь, как и в Москве, каждый второй «понаехавший». Многие работают просто за еду.

Люди, приезжающие в Минск на пару дней, отмечают его чистоту и порядок. Это правда. Здесь хорошо, если приехал как турист на три дня. Но приезжие не видят обратной стороны.

На улице вы не встретите «лиц южной национальности», коих так много в Москве. Нет тут и нелегалов. Причина проста — в городе нет денег. Зачем им ехать в бедный Минск, если в Москве можно зарабатывать в разы больше. В нашем городе много социальной рекламы вроде «Я люблю Беларусь», «Заплатите алименты», «Завяжи с курением».

Наружной рекламы мало, а на билбордах можно увидеть надписи «Приведи рекламодателя — получи деньги». Рекламы немного по всё той же причине — низкая платёжеспособность населения. Ещё низкая конкуренция, от этого часто страдает качество сервиса.

Пробок в Минске нет. Потому что обслуживать машину может себе позволить не каждый. При этом улицы достаточно широкие, а пробки вечером — не больше чем на четыре–пять баллов по версии «Яндекс.Карт».

Цены не очень стабильные. Завтра вы можете проснуться и узнать, что бензин подорожал на 5%. За последнюю неделю бензин подорожал два раза.

В 2017 году в ежегодном рейтинге городов по качеству жизни (по версии Mercer) Минск занял 189 место из 231. Оказавшись ниже Москвы (168 место), Киева (174 место), Алматы (178 место), Риги (91 место) и других городов. Здесь не так уж плохо — у жизни в городе есть свои плюсы.

Коммунальные платежи

За двухкомнатную квартиру в месяц зимой с электричеством и водой выходит около 35 долларов. Летом выходит меньше, потому что не надо платить за отопление. За интернет и телевидение в месяц выходит 15 долларов за 35 Мбит. За 32 долларв можно получить 100–мегабитный интернет (оптоволокно есть во многих домах). В месяц за мобильную связь я плачу около 10 долларов. В тариф входит 1 000 минут на звонки на все сети и 3 ГБ трафика (LTE или 3G). Есть три мобильных оператора: МТС, Velcom, Life (он самый дешевый). Но большинство пользуется МТС и Velcom. У всех поминутная тарификация.

SIM-карта оформляется по паспорту. А ещё вас при этом сфотографируют. Если вы с российским паспортом подключаетесь к МТС, вам будут доступны только два тарифных плана — гостевые. Они не такие гибкие и выгодные, как для местных. Бесплатные минуты только для звонков внутри сети. И всего 1 ГБ трафика.

Тарифы на коммунальные платежи нестабильны. Как и на мобильную связь. Они постоянно растут. Например, на мобильную связь недавно подорожали на 10%. Почему? Просто так. Это Беларусь, детка.

«Что за....!!!???» Это официальный ролик Минсктранса для борьбы с безбилетниками в Минске. Комментарии, как говорится, излишни.

Стоимость одного литра 95-го бензина — 66 центов (38 рублей). Но он каждый месяц дорожает. Цена на бензин на всех заправках одинаковая. Качество хорошее.

Каждый год необходимо платить транспортный налог, который зависит от максимально разрешённой массы автомобиля и привязан к техосмотру. Чем она выше, тем выше налог. Например, если у вас легковой автомобиль массой до двух тонн, за год вы заплатите 4200 рублей. Многие не проходят техосмотр по причине высокого транспортного налога. Без уплаты налога техосмотр не пройдёшь.

Столица страны находится на пересечении дорог Восточной Европы. Минск удобен тем, что относительно недалеко находятся Польша и Литва. Одна ночь — и вы в Москве, Варшаве, Белостоке или Киеве. Три часа — и вы в Вильнюсе.

При наличии визы можно привезти много недорогих и качественных вещей из Европы. А из Вильнюса можно слетать на лоукосте в Париж за €50 туда-обратно или в Копенгаген — €24. Из Минска летать не так выгодно — монополист «Белавиа» держит рынок.

Для сравнения: минимальная цена билета на самолёт из Минска в Петербург в конце марта — 76$ (4 350 рублей) в один конец. Минимальная цена из Москвы в Санкт-Петербург — 39$ (2 235 рублей). Расстояния примерно одинаковые.

Продукты

Продукты в Минске не дешёвые. Цены почти соответствуют московским, а иногда и выше. Примеры цен в российских рублях:

Пакет молока «Малочны гасцинец» (1 литр) — 45 рублей.

Пачка сока Rich (1 литр) — 68 рублей.

Пачка кофе Lavazza ORO (250 граммов) — 513 рублей.

Бананы (1 кг) — 100 рублей.

Ассортимент вполне нормальный, но за французским сыром нужно ехать в гипермаркет. В магазинах часто проводятся акции — купи на 285 рублей и получи шанс выиграть квартиру или машину.

Зарплаты и работа

Представьте себе российский миллионник с ограниченным бюджетом и чистыми улицами, и вы поймёте, что такое Минск. Многие люди отсюда уехали, остались только ИТ-специалисты, работяги и чиновники.

Средняя официальная зарплата в Минске за январь 2018 года составила 25 тысяч российских рублей. Согласитесь, с такой зарплатой улыбаться не хочется. Когда я рассказываю знакомым из России о жизни в Минске, они хмурят брови и говорят, что в России всё не так уж и плохо. Нет лимита в 22 евро на посылки, пенсионный возраст начинается не с 63 лет, а с 60. Зато у нас Rutracker и Linkedin не заблокированы.