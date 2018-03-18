Консультации между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки 18.03.2018, 20:54

Заместитель главы МИД Северной Кореи уже находится на пути в Хельсинки.

Руководство США и Северной Кореи проведет консультации в столице Финляндии Хельсинки, сообщает cайт телекомпании Yle.

По данным Yle, заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг уже отправился в Финляндию. Он отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

Кто возглавит американскую делегацию, на момент написания заметки официально не сообщается. По некоторым данным, представители КНДР встретятся с бывшим послом США в Южной Корее Кейтлин Стивенс.

Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина. "Интерфакс" сообщает, что его самолет приземлился в аэропорту Ванта в воскресенье днем. Дипломата встречала большая группа журналистов, в основном из Финляндии и Японии. Однако им не удалось увидеть гостя, который вышел из самолета отдельно от остальных пассажиров.

Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые "самые масштабные" санкции против КНДР.

Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения "величайшей сделки" для мира. "Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха. Они (КНДР) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно", - выразил уверенность американский президент.

Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.

До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером.