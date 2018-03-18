закрыть
18 марта 2018, воскресенье, 21:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Штаб Навального: Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения

  • 18.03.2018, 21:20
Алексей Навальный

Наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России. Такие данные приводит столичный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Радио Свобода».

Согласно данным штаба, всего явка на момент закрытия избирательных участков в Москве составила 53 процента. На выборах в столице проголосовало около семи миллионов человек.

На двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными. Там были зафиксированы вбросы бюллетений.

Голосование в Москве закончилось в восемь часов вечера по местному времени. На некоторых участках наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.


популярное за неделю

Мнение

Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип
Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов
«Прынца» уже готовят
«Прынца» уже готовят Николай Статкевич
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд