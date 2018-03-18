Мать японского художника Йошида: Первый раз за полтора года обняла сына 5 18.03.2018, 21:44

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Фото: svaboda.org

27-летний японец уже год находится в Витебской колонии усиленного режима №3.

«Даичи не нарушал никаких законов и не сделал никакого преступления», - повторяет мать Даичи Йошида, находящегося в колонии Витьба. На этой неделе его семья прилетела из Японии на трехдневное свидание, сообщает «Радыё Свабода».

Даичи Йошида - японский художник, который рисует в стиле манга. В 2016 году он был приглашен на фестиваль манга в Одессу. В Киеве приобрел в антикварном магазине различные части оружия до 1945 года выпуска, чтобы использовать их в качестве моделей для картин.

15 августа 2016 года Даичи Йошида вылетел маршрутом из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэропортах Минска и Абу-Даби.

Он утверждает, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографировала все части оружия, которые находились в его зарегистрированном багаже, и допустила его на рейс. В Минске Даичи Йошида был задержан, а в апреле 2017-го осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за незаконный провоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия.

Даичи Йошида неоднократно пытался обжаловать приговор, настаивая на своей невиновности.

На свидание в колонию прилетели мать художника Йоко Йошида и его брат Сейя Йошида.

«У нас были ранее короткие свидания, но всегда через стекло, - рассказали они вскоре после того, как они вышли из колонии. - Через полтора года я смогла к нему прикоснуться, обнять его. Это не передать словами».

Выпраўленчая калёнія №3 у пасёлку Віцьба, Віцебскі раён

«Мы все втроем обнялись, - говорит старший брат Сейя, который не видел брата 2 года. - Мне было очень радостно. До этого несколько раз слышал его по телефону. Я удивился, что у него очень короткая стрижка. Теперь он выглядит совсем иначе ».

Партрэт Даічы Ёшыда, які ягоны брат Сэйя намаляваў за час спатканьня ў калёніі

Адвокат Даичи Йошида в феврале получил из Верховного суда ответ на свою жалобу, в которой просил среди прочего отменить приговор. Однако Верховный суд посчитал приговор Даичи Йошида справедливым.

«Виновность Даичи Йошида в преступлениях, за которые он осужден, установленная», - говорится в документе Верховного суда.

В ответе представитель Верховного суда также ссылается на показания свидетелей в процессе, согласно которым должна проводиться досмотр багажа всех пассажиров, которые перемещаются через белорусские аэропорты, в том числе транзитные. Говорится также о том, что, согласно законодательству, транзитные пассажиры являются лицами, которые пересекли границу Республики Беларусь.

О решении высшей инстанции, которая отказала Даичи в пересмотре дела, Йоко ранее сообщила Даичи по телефону.

«Мы узнали, что у нас есть еще один шанс подать жалобу в Верховный суд. Будем этим заниматься, - говорит Йоко. - Мы всегда повторяем, что Даичи не нарушал никаких законов и не совершал никакого преступления. Будем делать все возможное, чтобы его освободить».

Ёка Ёшыда

Семья Даичи не раз обращала внимание на состояние его психологического и физического здоровья. По словам Йоко, сейчас он выглядит неплохо.

«Рассказал, что 1 марта просто потерял сознание от того, что резко повысилось давление. Попал на больничную койку. Где-то 10 дней там пробыл. Сегодня чувствует себя хорошо».

Среди прочего, родственники привезли Даичи две пары очков. Йоко рассказывает, что у Даичи очень плохое зрение, но очки у него забрали сразу, как он попал в тюрьму. Год, пока длилось следствие и суд, художник оставался без них. Очки вернули только при переводе в колонию, но они были в состоянии почти непригодным для использования:

«Стекло все в царапинах, - рассказывает Йоко. - Он сразу надел те очки, что мы ему привезли».

Семья Даичи говорит, что администрация колонии относиться к нему нормально. Он сам в хороших отношениях с другими осужденными.

«Даичи говорит только одно: я абсолютно невиновен, хочу на свободу. Теперь он понял, что все зависит только от его поведения. Он старается вести себя так, чтобы была возможность выйти условно-досрочно», - говорит семья.

Даічы Ёшыда, здымак з архіва сям'і Ёшыда

Книг у Даичи нет, но есть несколько тонких русско-англо-японских разговорников. Он активно усваивает русский язык. После того, как история Даичи стала известна, Йоко получает слова поддержки от людей из многих стран. В колонии она узнала, что Даичи также приходят письма и открытки, что стало для него неожиданностью.

«Эти письма, эти слова - большая поддержка для меня. Если бы только их было еще больше, я буду отвечать каждому», - передают мать и брат слова Даичи из колонии.

Возможно, благодаря этой поддержке его настроение изменилось к лучшему.

«Последний раз, когда я его видела, он был абсолютно подавлен. Но за этим время, может благодаря тому, что он стал получать письма поддержки, он немного воспрянул духом. И также он нашел себе занятие - делает иллюстрации для стенгазеты, плакаты. Все это ему помогает, он стал спокойнее », - рассказывает Йоко. Некоторые рисунки, сделанные в колонии, Даичи передал на свободу.

«Судя по тому, как он с нами разговаривал, как себя вел, мне стало немного спокойнее», - говорит Сейя Йошида.

Малюнкі Даічы Ёшыда

Семья Йошида не оставляет надежд на освобождение и оправдание своего сына Даичи. В конце февраля они обратились к Лукашенко с письмом, в котором объясняют, что случилось с Даичи, и просят поспособствовать его освобождению. Йоко говорит, что ответов из она еще не получала.

«Когда надо было уходить, нам было очень трудно. И Даичи тоже», - говорит Йоко Йошида. - Он повторяет только одно: «Скорей бы отсюда выйти, скорее бы домой».