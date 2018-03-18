Финал «Детского Евровидения» пройдет 25 ноября на «Минск-Арене» 18.03.2018, 22:30

Беларусь уже принимала финал конкурса «Детского Евровидения» в 2010 году.

Финал конкурса песни «Детское Евровидение» пройдет 25 ноября на «Минск-Арене», пишет tut.by.

Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. По количеству побед среди стран — участниц «Детского Евровидения» Беларусь находится в числе лидеров. На первом месте — Грузия. За все годы существования конкурса представители этой страны трижды завоевывали на нем первое место. Беларусь делит с Мальтой и Россией второе место. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место, один раз — второе и еще два раза — третье.

На детском «Евровидении-2017» победила участница из России. Представитель Беларуси Хелена Мерааи — на пятом месте.