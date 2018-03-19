Сегодня – годовщина Площади-2006 19.03.2018, 8:21

После «президентских выборов» 19 марта на Октябрьскую площадь вышли десятки тысяч протестующих.

На следующий день в центре Минска возник палаточный городок.

После был ночной штурм и разгон демонстрантов 25-го марта, напоминает «Радыё Свабода».

От 25-ти лет к смертной казни

Накануне протестной акции тогдашний председатель КГБ Степан Сухоренко сообщил о том, что оппозиция готовится к «силовой акции со взрывами и поджогами» и действия тех, кто выйдет на площадь будут рассматриваться как «терроризм». Озвучена была и ответственность - до 25-ти лет.

Тогда же власти сообщили о боевиках, которых готовили за рубежом и которые должны были отравить жителей Минска с помощью крыс.

Эти слова были самые запоминающимися из уст Сухоренко за всю его карьеру в спецслужбах.

Площадь планировали в Парке Горького

Спрогнозировать, как будут вести себя власти в день голосования, было трудно - то, что людям дали собраться и на Октябрьской не было спецназа, стало неожиданностью для многих, в том числе для избирательных штабов кандидатов.

По словам Александра Милинкевича, его штаб готовился к палаточного городка в парке Горького 19-го марта. В результате политик призвал пройти шествием к площади Победы и возложить цветы. Палатки поставили на следующий день и независимо от избирательных штабов Милинкевича и Козулина.

Снег не был искусственный

19 марта в районе Октябрьской была сильная метель. Такого снега не помнят многие коренные минчане, участвовавшие в акции. До сих пор многие считают, что снегом «стреляли» специальные пушки.

Но это все же миф - Винцук Вячорка говорил о такой же погоде и в районе изолятора на Окрестина - политик вместе с другими был превентивно арестован перед акцией.

Кто поставил первую палатку?

Еще несколько месяцев в оппозиционной среде велись споры о том, кто установил первую палатку. Если спросить участников тех событий, можно услышать несколько версий - девушки из «Свободной молодежи», Татьяна Еловая (она после основала движение сопротивления «Бунт»), латыши или эстонцы, Денис Мазур с соратниками.

Подобная ситуация и с другим знаменитым персонажем Площади-2006: парнем, который вскочил с бело-красно-белым флагом на «сотку» и проехал таким образом вдоль Октябрьской - его имя до сих пор неизвестно.

Куда они ходили в туалет?

О том, что в палаточном городке плохие санитарные условия, без перерыва сообщало белорусское телевидение. Высказался даже Лукашенко, сказав, что многие демонстранты сами попросились в тюрьму и были «благодарны милиции», так как условия в городке были настолько плохи.

Надо признать, чтобы так было на самом деле, милиция приложила много усилий - передать биотуалет в местечко, оцепленое омоновцами было не просто, несколько попыток провалились, а людей арестовывали и избивали. Но в итоге туалет в палаточном городке появилась и расположился ровно над канализационным люком. Правда, очереди в туалет были большие и многие протестующие ходили в прилегающие к Октябрьской кафе и Макдоналдс. Такие вылазки не всегда заканчивались безопасно - омоновцы часто арестовывали людей, которые выходили с Площади.

Площадь Калиновского придумали Сивчик и Орлов

Октябрьскую площадь участники протеста переименовали в Калиновского, соответствующий транспарант появился в палаточном городке. Предложили это писатель Владимир Орлов и политик Вячеслав Сивчик.

А NRM запел на Площади припев своей новой песни - «Хай варожыць гадзючнік варожы, усё роўна мы перажожам»

Охрана, комендант и солидарность

Попасть в палаточный городок было непросто. Существовал «вход» в виде нескольких сторожей, кто «изнутри» должен был знать человека, который пытается войти.

Палаточный городок имел своих руководителей, они назывались комендантами. Несмотря на спонтанный вид протеста, определенная организация присутствовала - многие молодежные организации целенаправленно работали на Площади, а во время работы доставляли новые палатки, еду и одежду. Хотя все это несли и простые люди - десятки старушек приносили домашнюю еду, свитера, бизнесмены давали деньги и доставляли еду из ресторанов. Кстати, одним из больших страхов участников палаточного городка - что кто-то из этих старушек принесет пирожки со слабительным. Это с учетом очередей в туалет. Но этого не произошло.

Новые автозаки для Площади

Привычные для глаза белоруса зеленые «коробочки» -автазаки впервые были задействованы во время разгона в ночь с 23-го на 24-го марта. Черная омоновская форма, кованые сапоги и перчатки-кастеты также появились именно тогда.

На Площади арестовали более 400 человек, сотни сидели еще до «выборов», а во время палаточного городка за решеткой оказывались десятки человек. Судили демонстрантов во всех минских судах, на рассмотрение одного дела отводилось 10-15 минут. В столичных изоляторах не хватало мест, часть людей отправили сидеть в Жодино.

25-го марта бросали шумовые гранаты

Шествие, которое возглавил Александр Козулин жестоко разогнали бойцы спецназа из части 3214, против протестующих применяли шумовые и дымовые гранаты. Вообще, такая жесткая реакция властей - страх перед революциями, которые происходили рядом. В 2006-м люди думали о Майдане, революции в Белграде и Тбилиси. А по всей стране были расклеены наклейки «сегодня Украина - завтра Беларусь».

И хотя непосредственно за участие в Площади не было заведено уголовных дел, сразу после «выборов» власти ударили по молодежным организациям, заведя десятки уголовных дел по статье «деятельность от имени незарегистрированной организации».

Исчезновение Лукашенко

На такой срок он никогда не исчезал. По ТВ его показали через несколько дней после «выборов», а следующий раз только 8-го апреля, во время «инаугурации».

Ее, кстати, на восемь дней перенесли.

Дух Площади

Площадь стала последним аккордом для известной в 2000-х организации «ЗУБР», исчезли и несколько других инициатив, активных во время тех «выборов».

Тем не менее, разгоны, посадки и уголовные дела не привели к упадку настроений. В апреле прошел многотысячный Чернобыльский шлях. О Площади снимали фильмы, писали книги и рассказывали легенды. Палаточный городок воспринимался как победа или по крайней мере ее начало.