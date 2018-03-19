США и Северная Корея установили прямой канал секретной связи 4 19.03.2018, 14:35

Майк Помпео

Новый госсекретарь Майк Помпео поддержал методы «тихой дипломатии».

После сообщений о будущей встрече президента США с главой Северной Кореи стало известно, что американская разведка установила неофициальный контакт с КНДР, по которому возможна передача информации.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает телеканал CBS News.

При этом за такой канал связи выступали, прежде всего, в ЦРУ: бывший директор ведомства Майк Помпео, который может занять пост госсекретаря, поддерживает "тихую дипломатию", которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатических путей, установленных Госдепартаментом через ООН.

В то же время, подход бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который пытался иметь с Пхеньяном обычный канал связи, в Белом доме назвали "старомодным".

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь в Северной Корее отменили встречу с представителем США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

Ранее США ввели против КНДР новые санкции, чтобы заставить Пхеньян прекратить разработку ее ядерной программы, и президент США Дональд Трамп ожидает, что эти меры могут принести результат.