100 лет БНР: Из мечты рождается реальность

100 лет БНР: Из мечты рождается реальность1
- 19.03.2018, 15:37
Герои патриотического видеоролика ролика видят, как изменяется Минск на День Воли.
Уже в это воскресенье, 25 марта, Беларусь празднует столетие Белорусской Народной Республики. По этому поводу «Белсат» подготовил специальный промо-ролик.
Герои ролика видят, как изменяется Минск: появляются улицы с патриотическими названиями, со шпилей исчезает советская символика, вместо автозаков появляются кафе на колесах.
Ролик заканчивается слоганом о том, что реальность рождается из мечты.