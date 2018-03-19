100 лет БНР: Из мечты рождается реальность 1 19.03.2018, 15:37

Герои патриотического видеоролика ролика видят, как изменяется Минск на День Воли.

Уже в это воскресенье, 25 марта, Беларусь празднует столетие Белорусской Народной Республики. По этому поводу «Белсат» подготовил специальный промо-ролик.

Герои ролика видят, как изменяется Минск: появляются улицы с патриотическими названиями, со шпилей исчезает советская символика, вместо автозаков появляются кафе на колесах.

Ролик заканчивается слоганом о том, что реальность рождается из мечты.