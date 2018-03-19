Рефат Чубаров: Более 90% крымских татар проигнорировали российские выборы в Крыму 1 19.03.2018, 20:26

РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Власти РФ дали недостоверные данные о том, что явка избирателей на полуострове якобы превысила 70%.

Более 90% крымских татар в оккупированном РФ Крыму, несмотря на давление, проигнорировали выборы президента России. Об этом 19 марта заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "Крым.Реалии" во время акции под посольством России в Украине.

"Анализ показывает, что в 17 часов по местному времени, на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытаскивали, всех", – отметил он.

По мнению Чубарова, оккупационные российские власти дали недостоверные данные о том, что явка избирателей на полуострове якобы превысила 70%. Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям России, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".

По данным ЦИК РФ, в оккупированном Крыму за него проголосовало 92,15% избирателей.

23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.

Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко.