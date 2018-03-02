Кто получит «Оскар-2018» 2.03.2018, 10:51

90-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится уже в воскресенье.

Юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе в театре Долби, пишет nv.ua.

Изначально проведение церемонии «Оскар-2018» планировали на воскресенье, 25 февраля, но дата совпала с закрытием XXIII Зимних Олимпийских игр. Продюсеры Американской киноакадемии решили не рисковать и не конкурировать с трансляцией Олимпиады и сдвинули вручение кинопремии на неделю позже

Церемонию вручения кинопремии «Оскар-2018», как и в прошлом году, проведет американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Вероятно, его остроумные шутки пришлись всем по вкусу.

В этом году было очень сложно определиться с лидерами, и мнения академиков сформировались только ко второй половине осени. Больше всего номинаций досталось следующим картинам: Гильермо дель Торо «Форма воды» (13 номинаций), «Дюнкерк» Кристофера Нолана (8 номинаций), фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (7 номинаций), «Темные времена» Джо Райта (6 номинаций).

Журналисты проанализировали мнения многих кинокритиков, которые уже выдвинули свои версии относительно Оскара-2018. И сформировали свой прогноз о победителях в основных номинациях.

Оскар-2018. Лучший фильм года

До выхода «Формы воды» однозначным лидером был «Дюнкерк», но, похоже, кинокритикам надоела военная тема с масштабными баталиями, и их симпатии сдвинулись в сторону картины Гильермо дель Торо. Поэтому Нолан, скорее всего, уйдет без главного Оскара. Но есть еще одна интрига: Мартин Макдонаха после выхода «Билбордов» стал серьезным конкурентом дель Торо. Картина Макдонаха подходит к Оскару с набором наград, которые киноакадемики не могут не учитывать. Она уже получила четыре Золотых глобуса, три приза Гильдии киноактеров. Так что борьба будет непростой, но мы считаем, что все шансы получить Оскар в номинации «Лучший фильм» есть у «Формы воды», а как альтернатива – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Оскар-2018. Лучшая женская роль

Многие кинокритики до сих пор не сомневаются, что золотая статуэтка уйдет трехкратной обладательнице Оскара Мерил Стрип. Бесспорно, Стрип ‒ одна из величайших актрис современности, и ее исполнение роли Кэй Грэм в фильме Стивена Спилберга «Секретное досье» ‒ безупречно. Однако ситуация складывается так, что Оскар, скорее всего, уйдет Фрэнсис Макдорманд за роль матери-одиночки Милдред Хейз в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», что действительно заслужено. Напомним, что актриса уже получила Золотой глобус за свою роль, а это, как мы знаем, хороший знак.

Оскар-2018. Лучшая мужская роль

В этой номинации наблюдается самая жесткая борьба. По мнению кинокритиков, хорошие шансы на победу у троих номинантов: Дэниела Дэй-Льюиса (трехкратный обладатель Оскара в этой категории), Дензела Вашингтона (обладатель двух статуэток ‒ за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана) и Гэри Олдмена. При всем уважении к Вашингтону и Дэй-Льюису, обладателем награды, скорее всего, станет Гэри Олдмен – за роль премьер-министра Уинстона Черчилля в байопике «Темные времена». У остальных претендентов, по мнению экспертов, гораздо меньше шансов.

Оскар-2018. Лучшая женская роль второго плана

В этой номинации два лидера: Эллисон Дженни за роль Лавоны Фэй Голден в байопике «Я, Тоня» и Октавия Спенсер за роль уборщицы Зельды в фильме «Форма воды». Дженни уже получила в этом году Золотой глобус за вышеупомянутую роль. А Спенсер ‒ одна из самых титулованных актрис в этом списке, так что шансы у обеих равны. Но если выбирать их двух, то, скорее всего, жюри проголосует за Эллисон Дженни – ее роль в «Я, Тоня» была очень сильной и убедительной.

Оскар-2018. Лучшая мужская роль второго плана

Здесь ситуация более очевидна, чем с женскими ролями второго плана. Главный претендент на Оскар-2018 ‒ Сэм Рокуэлл, сыгравший офицера Диксона в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». За эту роль Сэм уже получил Золотой глобус, так что вероятность успеха довольно высока.

Второй претендент ‒ Кристофер Пламмер, которым Ридли Скотт заменил Кевина Спейси в фильме «Все деньги мира», ‒ тоже имеет шансы уйти с золотой статуэткой. Пламмер уже был номинирован на Золотой глобус за эту роль. У фильма это единственная номинация на Оскар-2018. Многие критики настроены скептически и говорят, что эта номинация ‒ поощрение за быструю реакцию на секс-скандал, но возможно, именно это и увеличит шанс получить награду.

Оскар-2018. Лучший режиссер

В этой номинации критики единогласны: Оскар прочат Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». Несмотря на то, что создателей фильма обвинили в плагиате (что так и осталось недоказанным), этот факт никак не повлиял на мнения экспертов и не уменьшает эстетической ценности картины. Режиссер уже стал обладателем премии Гильдии режиссеров США, Золотого льва в Венеции и Золотого глобуса.

Оскар-2018. Лучший оригинальный сценарий

Кажется, «Три билборда» вырываются в лидеры по прогнозам кинокритиков и вполне могут взять максимально возможное количество наград. По оценке экспертов, сценарий к фильму ‒ лучший среди претендентов. На счету режиссера и сценариста Мартина Макдонаха – 7 пьес. В 2006-м он уже получил Оскар за короткометражку «Шестизарядник», но такого успеха, как с «Билбордами», еще не было.

Конкуренцию работе Макдонаха способен составить фильм «Прочь», поднимающий тему расовой толерантности. А судя по тому, что в прошлом году Оскар взял «Лунный свет», ставящий в центр внимания остросоциальные вопросы, то все может быть.

Оскар-2018. Лучший фильм на иностранном языке

В этой категории собралась довольно мощная пятерка. Фильм «О теле и душе» Ильдико Эньеди, взявший призы на Берлинале, «Квадрат» Рубена Эстлунда, победитель Каннского кинофестиваля, трансгендер-драма чилийца Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина», «Нелюбовь» Звягинцева и социальная картина «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри. Мы считаем, что в лидеры выйдет все же «Квадрат» и, как альтернатива, Оскар могут получит «Фантастическая женщина» или «Оскорбление».

Оскар-2018. Лучший анимационный фильм

Когда в борьбу с работами, ориентированными на детскую аудиторию, вступает сложный взрослый анимационный фильм, тяжело что-то прогнозировать. В этой номинации, скорее всего, борьба развернется между «Ван Гогом» Хью Уэлшмана и Дороты Кобелы, со всей его непростой историей создания, и любимцем публики ‒ мультфильмом о мексиканском мечтателе «Тайна Коко». Но все же критики склоняются к тому, что киноакадемики в этой номинации отдадут первенство «Коко», плюс он уже получил Золотой глобус.