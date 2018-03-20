Ксендз Кирилл Бордонов о БНР: Ныне мы народ 1 20.03.2018, 8:30

Католический священник использовал слова апостола Петра, чтобы подчеркнуть значимость юбилея БНР.

Все ближе становится дата 25 марта, когда будет отмечаться 100-летие Белорусской Народной Республики. Своими мыслями по этому поводу с изданием krynica.info поделился белорусский католический священник, ксендз Кирилл Бордонов:

- В Беларуси нельзя не праздновать столетие провозглашение БНР. Как известно, в результате этого события не была создана независимая страна, однако это был толчок к возникновению других государственных образований на нашей земле. Это было начало долгого пути к независимости, и многое на этой дороге еще впереди.

Чтобы действие человека стало делом, важно намерение, интенция. Сто лет назад было публично объявлено о том, что жители Беларуси осознают себя отдельным народом и имеют право и намерение создать свою страну.

Возвращаясь мысленно к марту 1918 года, можно сказать, что мы не успели, не смогли, создать свою национальную страну. Во времена глобализации такие страны отходят в небытие. В этом мысль основателей БНР не может быть полностью реализована. Однако, без Третьей Уставной грамоты трудно ответить на вопрос «кто мы», «кто я».

В связи с 25 марта всегда вспоминаются слова из Нового Завета: «Некогда не народ, а ныне народ…» (1 Петр 2, 10).