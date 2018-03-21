Посчитаем, сколько раз слукавил Лукашенко 22 21.03.2018, 7:55

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Почему слова правителя не вызывают доверия.

Во вторник Лукашенко рассказал творческой молодежи, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней.

По словам правителя, у него «не бывает как таковых выходных», отчасти и потому, что не имеет заместителя, пишет «Салідарнасць».

— Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск целая программа. Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы я должен решить и могу решить только в этот период, — приводит БелТА слова Лукашенко.

В качестве примера правитель привел свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты.

— Я не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня — и все, потом меня домой тянет. Поэтому у меня там определенные встречи, связанные, прежде всего, с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с людьми, которые потом приедут, что-то откроют.

Давайте посчитаем, сколько раз слукавил Лукашенко.

Судя по датам поездок в Объединенные Арабские Эмираты, которые традиционно совпадают с осенними каникулами младшего сына, Лукашенко не обманул.

— Осень — это климатически самое лучшее время для отдыха в Эмиратах, — рассказывала в интервью «Салідарнасці» туристический эксперт Лилия Кобзик. – Если летом там часто бывает температура воздуха под 50 градусов, то осенью нет такой изнуряющей жары.

Вот только в слова о полутора днях отдыха не верится, поскольку осенью 2017-го Александр Лукашенко провел в Эмиратах 12 дней, а официальной информации о том, чем он там занимался каждый день, пресс-служба не сообщала. Напомним, главным протокольным мероприятием рабочего визита в ОАЭ стало возложения Александром Лукашенко венка к Мемориалу памяти павших воинов в Абу-Даби.

Самое интересное, что ни в 2017, ни в 2016, ни в 2014 годах не состоялись встречи Лукашенко с президентом этого государства шейхом Халифом ибн Зайедом Аль Нахайяном.

Политолог Валерия Карбалевич назвал это демонстративным пренебрежением гостем со стороны хозяина.

— Ведь в международной практике не бывает, чтобы правитель приехал с визитом в другую страну, а тамошний президент его не принял. Это нарушение всех дипломатических протоколов, — заявил аналитик.

Так можно ли такие поездки называть рабочими, жаловаться на 20 мероприятий и рассуждать: это отпуск или нет?

Неудивительно, что у народа подобные высказывания сочувствия не вызывают. Как метко подметил один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by:

«Не люблю жару, но отдыхаю в Эмиратах. Ненавижу икру, но ем, плачу и давлюсь. Не хочу быть правителем, но постоянно баллотируюсь на следующий срок. Тяжко».