В Минске подняли цены на дрова, уголь и брикет 4 21.03.2018, 13:24

1,118

В последний раз фиксированный розничные цены повышали в Минске в октябре 2017 года.

В Минске подняли фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 15 марта 2018 года № 864, пишет tut.by.

Стоимость тонны каменного угля всех марок выросла до 39,34 рубля за тонну (до повышения — 34,21 рубля), топливного брикета на основе торфа — до 18,43 рубля за тонну (раньше — 16,03 рубля), дров смешанных пород — до 5,89 рубля за плотный кубический метр (раньше — 5,12 рубля).

В последний раз фиксированный розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения повышали в Минске в октябре 2017 года.