Жительница Барановичей: Наша семья оставлена без средств к существованию 21.03.2018, 16:29

В Барановичах СТО девять месяцев простаивает без электричества из-за конфликта с гаражным кооперативом.

Девять месяцев владельцы СТО в Тексере вынуждены простаивать из-за отсутствия электричества, хотя исправно за него платили, пишет intex-press.by.

Ситуация парадоксальная: гаражный кооператив не разрешает пользоваться электричеством на прежних условиях, но и с новыми не согласен. А представители различных ведомств и исполкома все необходимые документы подписали.

– Мы всю жизнь работаем на себя, и никогда не было ни штрафов, ни претензий. И СТО строили по нормам и правилам. Мы с мужем считаем, лучше лишний раз переплатить – нервы и здоровье дороже. Но последние девять месяцев мы живем в аду, – едва сдерживает слезы Жанна Тихонович, которая обратилась к журналистам со своей проблемой.

У Жанны Тихонович своя станция техобслуживания на территории, смежной с гаражным кооперативом «Тексер». Бизнес – семейный, Жанна занималась бумагами и продажей мототехники, ее муж Сергей оказывал услуги по ремонту авто. В дело Тихоновичи вложили все, что у них было. И это был их основной источник дохода, говорит женщина.

Все началось с того, что в 2015 году в двух личных гаражах предпринимателей перерезали провод. Когда стали выяснять причину, председатель кооператива сказал, что кабель лежит не так, как нужно. И свет появится, если его переложат в соответствии с требованиями кооператива.

А в мае 2017 года предприниматели получили письмо, в котором их уведомили об отключении СТО. Когда Жанна попросила назвать причину, ей сказали, что это решение членов кооператива. Понимая, что отсутствие электричества парализует их бизнес, Тихоновичи решили провести собственную линию. Заказали необходимые документы, в том числе проект, который прошел согласование во всех инстанциях – от горисполкома до «Энергонадзора».

Председателю кооператива, рассказывает женщина, было направлено письмо с копиями технических условий и проекта для согласования. Но в согласовании было отказано.

Началась череда хождений по инстанциям. Жанна говорит: чиновники уверяли ее, что не согласовать проект кооператив не имеет права, как и отключать электроэнергию, если нет задолженности. Но действительность была иной. По словам Жанны, около девяти месяцев она переписывалась с председателем и чиновниками, ходила к ним на приемы. Женщина не могла понять, почему компетентные органы, тот же «Энергонадзор», согласовали ее проект, а кооператив – землепользователь, не являющийся профильной организацией, отказывается его согласовывать. Дело дошло до суда.

– И накануне, и когда начался суд, мы с проектировщиком не раз обращались и в «Электросети», и в «Энергонадзор». Везде нам говорили, что с проектом все в порядке, – рассказывает Жанна. – Но на суде вдруг оказалось, что исполком и «Электросети» «не владеют ситуацией», а представитель «Энергонадзора» вообще заявил, что проект не соответствует техническим условиям. Но ведь тот же «Энергонадзор» нам этот проект согласовал! Так какие же это специалисты, если сначала они ставят свои подписи и согласовывают, а потом отказываются, расписываясь в собственной некомпетентности?!

В иске, суть которого заключалась в том, чтобы обязать кооператив согласовать проект, суд отказал.

– Наша семья оставлена без средств к существованию. Но никому до этого нет дела. Нашей судьбой все эти девять месяцев интересовалась только налоговая, – говорит Жанна Тихонович.

«Это амбиции человека»

Председатель гаражного строительного потребительского кооператива «Тексер» Олег Светиков уверен: виноваты сами предприниматели. Ситуация, с его слов, выглядела следующим образом. Личный гараж семьи Тихонович расположен в 16-м блоке, а электричество к нему было подведено от 9-го блока.

– Себе в гараж Сергей, будучи председателем, свет подвел. А остальные гаражи в его блоке были без света. Когда меня избрали председателем, мы решили электрифицировать 16-й блок. Я сказал Сергею, что мы его гараж переключим с 9-го на 16-й блок, он согласился, – описывает ситуацию Олег Светиков.

Когда кабель довели до гаража, семья Тихонович отказалась его прокладывать по фасаду, как у остальных.

– Их кабель был уложен под землей, и они ультимативно заявили, что не будут класть его «воздушкой». Но кабель кладут по стене, чтобы он был виден. Там напряжение 380 вольт. Если этот кабель под землей пробьется и кто-то пострадает, кто будет виноват? Председатель! – объясняет Олег Светиков.

На собрании кооператива решили, что исключения для семьи Тихонович не будет. Либо как все, либо им отключат электричество.

Председатель кооператива признает, что электрик погорячился, перерезав кабель. Кооператив, по словам Олега Светикова, предоставил кабель на замену, но условия подключения остались прежними, поэтому свет в гараже не загорелся.

Конфликт усугубился, когда предприниматели стали прокладывать автономное освещение к СТО.

– Они сначала должны были получить разрешение кооператива, потом заказать все документы, согласовать их и получить «добро» на начало работ, но этого не сделали, – говорит Олег Светиков. – Если бы не было самоуправства с их стороны, давно бы все согласовали. Мы ничего сверхъестественного не просим, и суд это доказал: просто внесите изменения в свой проект.

По поводу своей принципиальной позиции в отношении электрификации СТО председатель пояснил, что «за этот проект он будет нести ответственность как председатель», поэтому хочет, чтобы «все было сделано по закону».

Отношения испортили мусорки?

Судя по высказываниям в адрес друг друга, в отношениях кооператива и предпринимателей больше личного. И начался этот конфликт несколько лет назад с… обычных мусорных контейнеров.

– По нормам СТО для работы нужны были собственные мусорные контейнеры. В 2013 году я обратилась в горисполком с просьбой выделить мне место под площадку для хранения ТБО. Я ее хотела сделать крытой, чтобы она была исключительно для нужд СТО. Но исполком ответил, что места для расположения площадки на территории кооператива нет, – рассказывает Жанна Тихонович.

А в 2015 году, узнав, что на том месте, о котором она просила, расположились мусорные контейнеры кооператива, женщина написала в горисполком письмо с просьбой разобраться в ситуации. Контейнеры убрали, вместе с ними снесли и общественный туалет, который, как оказалось, был построен на землях сельхозназначения.

– Туалет не там стоит – снести! Мусорка не там – снести! Но в туалет-то они сами ходили. И мусор в мусорку сыпали, – говорит Олег Светиков.

Предприниматели пошли в свое время на принцип с мусорками, кооператив пошел на принцип в вопросе со светом. Найдут ли в себе силы стороны однажды прекратить эту междоусобицу? Говорят, готовы. Но когда это произойдет?

28 февраля Жанна Тихонович снова была у председателя горисполкома. Там были все, кто поставил «Согласовано» под ее проектом. По словам горожанки, председатель поставил задачу перед «Электросетями»: в течение двух месяцев подключить СТО к электроэнергии, а своему заместителю – проконтролировать.

– После суда мы узнали, что в электросетях есть услуга технологического присоединения. То есть электросети сами делают все «под ключ». Нам ее даже не предложили, а заявление на нее разрешили написать только после встречи в исполкоме. Но где взять на это деньги предпринимателям, которые девять месяцев сидят без работы? – рассказала Жанна. – Чем все закончится, не знаю. Успокаивает, что наш вопрос на контроле, и надеюсь, что в установленный срок наша проблема решится.