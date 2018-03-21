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Куда Русь мчится?

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  • Пётр Межурицкий, kasparov.ru
  • 21.03.2018, 20:29
  • 1,153
Пётр Межурицкий

Здравствуйте, дорогой Никита Сергеевич!

А дело, конечно, идет к войне, причем прежде всего к гражданской.

Я не знаю, как это у Путина или его преемника получится, но посудите сами.

Какое-то время путинское руководство возможно и впрямь вынашивало планы найти достойное место России среди передовых стран мира. Была поставлена задача догнать на пути к будущему Португалию, спину которой еще можно было разглядеть в туманной дали.

Увы.

Россия, которую возглавил молодой президент, вся поднапряглась, какое-то время верила, что всё у неё получится, но скоро заскучала, убедившись в том, что погоня явно не задалась.

Признаваться самой себе в том, что не такой уж амбициозный национальный проект с треском провалился, в прошлом великая держава не захотела, да и как жить с мыслью о том, что своей достойной доли в царстве светлого будущего у тебя почему-то нет.

И тогда в умах возобладала идея догнать собственное, ставшее казаться все более великим на фоне переживаемого в настоящем ничтожества, прошлое.

Эта задача воодушевила страну по-настоящему, тем более, что прошлое особенно далеко от неё не ушло.

Для начала вполне успешно, к общему удовольствию властей и народа, была реставрирована эпоха Брежнева с её относительно сытой жизнью, ленивой стабильностью и условной законностью в рамках внешне обузданного властями бывшего бандитского беспредела.

Однако слишком долго радоваться родному застою не пришлось: где-то за рубежами родины последовал очередной общий кризис капитализма, отчего у себя дома жить стало хуже, да еще и ничуть не веселее.

И тогда стало понятным, что рано успокоились, потому что брежневская эпоха – это ведь далеко еще не все прошлое.

На самом верху это осознали, и оттуда на весь мир прогремело: "Мы вам покажем кузькину мать!".

Здравствуйте, дорогой Никита Сергеевич!

А дальше что?

В подробности углубляться не буду, но что же еще, как не сталинизм в одной отдельно взятой стране.

А вот после сталинизма по графику – гражданская война, о чем пока можно не слишком беспокоиться.

До неё ещё сталинизм пережить надо.

Пётр Межурицкий, kasparov.ru


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