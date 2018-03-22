«Эхо Москвы» и RTVI отозвали своих журналистов из Госдумы РФ
- 22.03.2018, 13:56
- 1,861
Российские СМИ будут бойкотировать заседания Госдумы РФ.
Журналисты радиостанции "Эхо Москвы" не будут работать в Госдуме РФ, заявил в Telegram ее главный редактор Алексей Венедиктов, пишет "Гордон".
"Эхо Москвы" солидарно с журналистками, ставшими жертвами приставаний в Государственной думе... "Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", – написал он.
Венедиктов выразил солидарность с другими российскими СМИ, которые приняли такое решение после скандала, связанного с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким.
Решение не сотрудничать с Госдумой, пока "Слуцкий остается на своем посту", озвучил в Facebook и главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров.
"RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы", – говорится в сообщении.
21 марта работу с Госдумой РФ приостановил телеканал "Дождь". Решение было принято после того, как парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.
До этого по той же причине отозвало своих журналистов из Госдумы агентство РБК.