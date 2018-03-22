Акт Люблинской унии внесен в реестр ЮНЕСКО 1 22.03.2018, 17:28

Акт Люблинской унии внесен как совместная запись Польши, Литвы, Латвии, Беларуси и Украины.

Документ о заключении Люблинской унии, датированный 1569 годом, внесен в Международный реестр программы ЮНЕСО «Память мира». По этому поводу состоялось торжественное мероприятие в здании Главного архива исторических актов в Варшаве. Акт Люблинской унии внесен как совместная запись Польши, Литвы, Латвии, Беларуси и Украины, сообщает «Радио Польша».

Вицепремьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский подчеркнул, что это ценный документ не только для поляков:

«Акт Люблинской унии является уникальным свидетельством заключения союза двух государств, в результате которого из Польского Королевства и Великого Княжества Литовского был создан новый крепкий государственный организм под названием Речь Посполитая Обоих Народов. А как позже оказалось, этих народов образовалось больше, и все мы, собравшиеся на этом торжестве, являемся их представителями».

К торжеству был приурочен обмен архивными документами между Главным архивом исторических актов и Национальным историческим архивом Беларуси. Польское учреждение получило от белорусского акт Архива Собеских из Олавы, сканированный в полном объеме. По словам министра культуры, это бесценный материал для исследователей польской истории.

Программа «Память мира», инициированная ЮНЕСКО в 1992 году, была ответом международной общественности на огромный ущерб, нанесенный в ХХ веке документационному наследию. В рамках программы ведется реестр бесценных письменных памятников старины, в который до сих пор было включено более 350 объектов со всего мира, в том числе 17 документов и собраний источников из учреждений Польши.