Юрий Хащеватский: Белорусы и русские один народ? Ничего подобного! 6 23.03.2018, 13:22

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Мы должны бороться с концепцией «русского мира».

«Белсат» побеседовал с режиссером культового фильма «Обыкновенный президент» Юрием Хащеватским об отношениях Беларуси и России. На «Белсате» только что состоялась премьера его нового фильма «Этот безумный, безумный, безумный «русский мир»».

– В Беларуси многие, включая власти, транслируют ценности «русского мира». Как долго нам удастся сохранять независимость?

– Белорусские власти вовсе не озабочены сохранением независимости Беларуси. Они озабочены сохранением собственной независимости. Ведь еще при Кебиче началась планомерная сдача Беларуси России. Эти все разговоры о совместной валюте, об этом братстве… Сняли границы. Была придавлена национальная оппозиция. Закрывались школы с белорусским языком обучения.

До 1999 года этот процесс шел очень быстрыми темпами, потому что Лукашенко надеялся возглавить Союз Беларуси и России. И поэтому делал все, чтобы привязать Беларусь к России, прежде всего, в экономическом смысле. Совершенно очевиден и военно-политический союз. Даже несмотря на то, что он не делает заявлений ни по Грузии, ни по Украине. Посмотрите, как [свободно] себя чувствует российская армия здесь, все эти учения и так далее.

То есть, в военно-политическом и экономическом смысле эту независимость наша власть уже почти сдала. И единственная сила, которая борется за независимость Беларуси, – это оппозиция и белорусское общество, наиболее сознательные люди. Отстаивать нашу независимость придется еще очень долго, но ни в коем случае не полагаться на власть.

– Примерно так поступили 100 лет назад наши предки, провозгласив Белорусскую Народную Республику. «Русский мир» существовал уже тогда?

– Тогда он так не оформился, как это произошло на наших глазах. Сегодня это словосочетание необходимо заключать в кавычки. Потому что «русский мир», о котором я говорю в фильме, российские власти породили, вторгшись в Грузию, устроив истерики на телевидении, оккупировав Крым, агрессивно напав на Украину.

100 лет назад отцы Белорусской Народной Республики хотели вырваться из оков Российской империи. Ведь это случилось всего через 54 года после восстания Калиновского. А до него было восстание Костюшко.

Наши люди должны знать, что когда им говорят: белорусы и россияне – это всегда было одно целое, это один и тот же мир – ничего подобного!

Белорусские земли до нападения на них Российской империи, жадной, хватающей все, что находится рядом, входили в европейскую структуру. Были города с магдебургским правом. Ведь демократия, либерализм развивались в городах. Потому что их жители, объединенные в цехи и общины, учились учитывать интересы друг друга. Отсюда берет начало идея верховенства закона.

Что касается Российской империи, – это совершенно другой импульс. Это феодалы, главный инструмент которых – владение людьми. С этим они и пришли к нам, и не так уже давно. Но конечно, Российская империя отбросила белорусские земли на многие десятилетия, а то и века назад.

– Удастся ли белорусам когда-нибудь освободиться от «русского мира»? Ведь если вы спросите людей на улицах этих самых городов, большинство ответит, что мы – один народ.

– Воевать что с русским, что с литовцем, с поляком или эстонцем – неправильно. Это ксенофобия. Мы должны бороться с концепцией «русского мира» – владения людьми, холопства, рабства, жестокости, беззакония. Сможет ли Беларусь освободиться от этой имперской мути, которая сюда приходит по российским федеральным телеканалам и в виде ее представителей, приезжающих сюда, как белые люди к индейцам, с бусами? Масса конфликтов возникает в связи с этим…

– Вы имеете ввиду туристов из России или должностных лиц?

– Простых туристов. Потому что они больны осознанием имперской своей исключительности. Сможет ли Беларусь освободиться от «русского мира»? Безусловно, сможет. Вопрос: как это сделать?

– И вы знаете ответ?

– Во-первых, возвращение к своей национальной культуре. Язык очень важен. Это не значит, что людей надо заставлять. Я даже сторонник того, чтобы не трогать государственное двуязычие. Надо просто к этому закону приписать разъяснение, что любой человек, работающий в бюджетной сфере, обязан владеть обоими языками. Выбирать язык должен не чиновник, а человек.

Второе: либерализация. Надо дать людям обрасти жирком, что называется. Открыть свое дело, стать настоящим средним классом. Кто у нас сейчас средний класс? Чиновники. А на самом это должны быть люди, которые заставляют государство принимать законы, которые их устраивают.

– Поэтому власти и не дают развиваться этому среднему классу.

– Не нужно бояться, что мы зависим от экономики России. Потому что средний класс будет с российскими предпринимателями делать общее дело. Но он будет независим и будет решать вопросы на своей земле. Посмотрите: китайцы сейчас серьезно развивают у нас свои предприятия. Но это же пришлые люди. И сразу же возникает проблема экологии. Это ж не на их земле. А белорусского предпринимателя это будет волновать, потому что его семья, дети и внуки будут жить здесь. Вот каким образом нужно освобождаться от имперского.

Мы разговариваем с вами в первой четверти ХХI века, когда все демократические государства начинают унифицировать свое законодательство, стираются границы. И это очень хороший процесс. Нас же пытаются обмануть: чиновники говорят, мол, мы тоже объединяемся в ЕврАзЭС. Но это, ребята, не то объединение. Оно действует на принципах империи.

– Как же нам взрастить средний класс, если власти постоянно подавляют бизнес?

– Пока мы не уберем эту власть, эти процессы не смогут начаться.

– То есть сначала белорусы должны выдавить из себя раба. Это долгий процесс?

– Как записано в истории человечества про 40 лет по пустыне, чтобы появились два поколения, которые не знают рабства. Если считать с 1991 года, пошло второе поколение после смены тоталитарной системы. Но этим людям всего три года было, а с 1994 опять пошли мы в сторону диктатуры. Надо растить молодежь. Мы, старшее поколение, только осознаем, что нужно, чтобы люди росли свободными, в том числе и внутри себя. Но этот раб в нас еще сидит. А в молодых его уже не будет. Нужно сменить эту власть. Я не знаю, как. Но если общество захочет, оно это сделает. Просто-напросто отказаться платить налоги, перестать поддерживать эту власть, и она рухнет.

– Пока что слегка напоминает утопию. А про что будет ваш следующий фильм?

– К меня особенно не было никаких планов. Но именно сегодня, после вашего вопроса, сидел и думал: интересно, какими инструментами из человека делают идиота? Ведь это не только вранье на телевидении. Это, например, попса. «Ой ла-ла, ой ла-ла – плохо маму слушала». И я решил, что здорово было бы исследовать, как из общества сделать дебильное стадо. Рабочее название фильма – «Школа безумия». Люди должны понимать, с какой стороны их атакуют, чтобы уметь защититься.