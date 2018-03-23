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Дарья Домрачева: Из последних сил сражаемся, пытаемся порадовать болельщиков

  • 23.03.2018, 20:02
Дарья Домрачева
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Белорусская биатлонистка прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.

«Все силы стараюсь оставлять на гонки, не расплескивать их на другие вещи, на обдумывание очков и что-то подобное. Выкладываюсь по максимуму, была очень непростая гонка. Было непросто, особенно в снежных условиях, трасса достаточно тяжела. Из последних сил сражаемся, пытаемся порадовать болельщиков. Нам это удалось, огромное им спасибо за поддержку.

На последнем круге было очень-очень тяжело, старалась сделать все, что могу. Кайса никогда не бросает борьбу до последних метров. Понимала, что на финишной прямой важно дотолкаться и пересечь черту энергично», – рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

В общем зачете Кубка мира в борьбе у Анастасии Кузьминой первое место и 756 очков. Вторая позиция у Кайсы Мякяряйнен – 740 баллов. Третья позиция у Дарьи Домрачевой – 701 очко, передает «Трибуна».


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