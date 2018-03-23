закрыть
23 марта 2018, пятница, 23:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорус поборется за титул чемпиона планеты по версии IBF

  • 23.03.2018, 23:34
Иван Баранчик

Чемпионский пояс IBF Иван Баранчик попытается отнять у американца Майки Гарсии.

Чемпион WBC в легком весе и чемпион IBF в первом полусреднем весе Майки Гарсия уведомил IBF о том, что будет защищать чемпионский пояс, передает «Трибуна» со ссылкой на ESPN.

Таким образом, соперником Майки Гарсия будет белорус Иван Баранчик.

Команды Гарсии и Баранчика должны договориться о дате и месте проведения поединка в течение 30 дней. В противном случае будут назначены промоутерские торги.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман