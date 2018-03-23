Белорус поборется за титул чемпиона планеты по версии IBF 23.03.2018, 23:34

Иван Баранчик

Чемпионский пояс IBF Иван Баранчик попытается отнять у американца Майки Гарсии.

Чемпион WBC в легком весе и чемпион IBF в первом полусреднем весе Майки Гарсия уведомил IBF о том, что будет защищать чемпионский пояс, передает «Трибуна» со ссылкой на ESPN.

Таким образом, соперником Майки Гарсия будет белорус Иван Баранчик.

Команды Гарсии и Баранчика должны договориться о дате и месте проведения поединка в течение 30 дней. В противном случае будут назначены промоутерские торги.