Белорус поборется за титул чемпиона планеты по версии IBF
- 23.03.2018, 23:34
Чемпионский пояс IBF Иван Баранчик попытается отнять у американца Майки Гарсии.
Чемпион WBC в легком весе и чемпион IBF в первом полусреднем весе Майки Гарсия уведомил IBF о том, что будет защищать чемпионский пояс, передает «Трибуна» со ссылкой на ESPN.
Таким образом, соперником Майки Гарсия будет белорус Иван Баранчик.
Команды Гарсии и Баранчика должны договориться о дате и месте проведения поединка в течение 30 дней. В противном случае будут назначены промоутерские торги.