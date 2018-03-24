Виктор Шендерович: Диктатуры рушатся в одночасье 5 24.03.2018, 9:18

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Виктор Шендерович

Российский публицист — о том, как рушатся системы.

Виктор Шендерович в интервью «Эхо Москвы» объяснил, почему нет шанса у Путина и подобных ему диктаторов.

«Вот — история с Мубараком, с Египтом, с весной арабской: все разведки мира за месяц до падения Мубарака говорили, докладывали своим администрациям, что Мубарак — это навсегда. Абсолютная стабильность. За месяц до всего этого! Такие вещи, такие системы, которые стоят 30 лет как Мубарак, он с 1980-го? Нет, с 1981-го, кажись. Такие системы могут стоять 30 лет, но потом рушатся в одночасье.

В отличие от скучных демократических систем, где меняется власть, где уже никто не вспомнит никакого Клинтона, Картера, все это меняет и меняет точку опоры. Идет и идет дальше. Кто вспомнит, кто был когда-то… Она меняет точку опоры — скучные лидеры, чьих имен мы не вспоминаем. В Норвегии, в Дании — вы не вспомните, кто там руководитель государства. Это неважно. Важно, что колесо едет в правильном направлении. Постоянно под контролем общественности. И так далее. А в нашем случае все будет стабильно, стабильно, стабильно, потом еще раз стабильно, — а потом упадет.

Чтобы не повторить ошибки Мубарака, Путину надо было бы уйти. Четыре года назад. Он уже повторил ошибку Мубарака! Ему уже поздно. Это в прошлом. У него в 2011-м году была возможность не повторить ошибку Мубарака. Ошибку Каддафи, ошибку Чаушеску. Ошибку Мугабе. Ошибку их всех.

В 2011―м году не исключено, еще был шанс. После 2012-го и тем более 2014-го – шанса нет. Да, он сам себя загнал в этот крысиный угол. И к сожалению, мы в заложниках у его крысиного положения. Он забился в угол, он ощерился на весь мир, у него нет никакой возможности выйти наружу.

То, что Запад в течение 15 лет позволял Путину, так сказать, чудить на своей территории, в обмен на некоторую управляемость снаружи… ну, до 2014-го года… — совершенно растлило его, разумеется. Он почувствовал свою безнаказанность, он почувствовал, что ухватил бога за бороду. Это ошибочное ощущение, это до него, может быть, сейчас начинает доходить. Но уже поздно. Ему наружу не выйти. От власти не уйти. Это он понимает, это мы понимаем. И мы заложники, и он заложник. Он по своей воле, мы – по его».