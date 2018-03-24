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СМИ: Трамп долго не хотел назначать Джона Болтона советником из-за усов

  • 24.03.2018, 9:59
Джон Болтон
ФОто: AP

Но политик отказываться от привычки носить пышные усы не намерен.

Президент США Дональд Трамп долго не решался назначить Джона Болтона на пост советника по Национальной безопасности в том числе из-за растительности на лице политика. Об этом пишет издание The Hill, а также упоминается в материале телеканала CNN.

Сам Болтон написал в твиттере, что "благодарен за советы побриться", но отказываться от привычки носить пышные усы не намерен.

Про неприязнь Трампа к усам Болтона в 2016 году уже писала газета The Washington Post. Журналисты издания The New York Times, в свою очередь, отмечали, что Трамп неоднократно шутил по поводу растительности на лице Болтона.

О назначении Болтона на должность помощника президента США по национальной безопасности стало известно в четверг вечером. Он вступит в должность 9 апреля. Болтон заменит на этом посту генерала Герберта Макмастера. Дональд Трамп в твиттере поблагодарил Макмастера за отличную работу.

Джон Болтон известен своими консервативными взглядами. В декабре 2016 года он подверг критике администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы. Он назвал это "атакой на нашу конституционную систему". 15 марта в интервью телеканалу FoxNews Болтон заявил о необходимости дать "очень жесткий ответ" на покушение в Солсбери.


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