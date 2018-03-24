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Директор спортклуба из Смоленска возил в Беларусь галлюциногенные грибы

  • 24.03.2018, 12:15

За это он получил 6 лет усиленного режима.

37-летний директор спортклуба из Смоленска, осужден на 6 лет колонии усиленного режима за перевозку через польско-белорусскую границу галлюциногенных грибов.

Мужчину задержали в декабре прошлого года. 17 декабря в служебном помещении пункта таможенного оформления «Варшавский мост» на белорусско-польской границе у него из-за ремня брюк достали грибы, содержащие в своем составе псилоцин и псилоцибин, сообщает tut.by.

21 марта суд признал мужчину виновным в хранении и перевозке психотропов с целью сбыта, а также их незаконном перемещении через границу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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