закрыть
24 марта 2018, суббота, 14:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Антонов» хочет выйти на российский рынок через Беларусь

  • 24.03.2018, 13:21

Украинская компания «Антонов» пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих.

Об этом сообщает Liga.net.

ГП «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске.

В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.

Согласно протоколу переговоров между предприятиями (копия которого есть в распоряжении издания), в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

Отмечается, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство.

По словам вице-президента ГП «Антонов» Андрея Чабанова, предприятие считает целесообразным развитие совместных государственных программ по организации производства и кооперационного серийного выпуска гражданских самолетов Ан-148/Ан-158 совместно с Минским заводом гражданской авиации №407 в качестве переходного этапа для выхода из критической ситуации, в которой оказался «Антонов».

В ГП «Антонов» подтвердили факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман