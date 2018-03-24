«Антонов» хочет выйти на российский рынок через Беларусь 24.03.2018, 13:21

Украинская компания «Антонов» пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих.

Об этом сообщает Liga.net.

ГП «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске.

В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.

Согласно протоколу переговоров между предприятиями (копия которого есть в распоряжении издания), в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

Отмечается, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство.

По словам вице-президента ГП «Антонов» Андрея Чабанова, предприятие считает целесообразным развитие совместных государственных программ по организации производства и кооперационного серийного выпуска гражданских самолетов Ан-148/Ан-158 совместно с Минским заводом гражданской авиации №407 в качестве переходного этапа для выхода из критической ситуации, в которой оказался «Антонов».

В ГП «Антонов» подтвердили факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.