Дело Скрипалей: Россия объединила Европу против себя 4 Александр Демченко

24.03.2018, 17:38

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Сергей Скрипаль

Страны содружества встали на защиту Лондона.

Европейский совет заслушал 22 марта доклад премьера Великобритании об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кстати, уже известно о ещё одном британском полицейском, значительно пострадавшем от действия российского химоружия.

Страны содружества встали на защиту Лондона и назвали Россию ответственной за этот акт агрессии. При этом сами русские продолжают утверждать, что никакого «Новичка» не было, что сам по себе инцидент – выдумка.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Фото: Epa / upg

Нынешние европейские дебаты могут стать точкой бифуркации для России, которую она уже не сможет пройти. «Россия показала себя как стратегический противник, а не стратегический партнер», заявила Тереза Мэй.«Европейский совет согласен с правительством Великобритании, что, скорее всего, Россия несёт ответственность за атаку в Солсбери и что нет другого правдоподобного объяснения», - написал у себя в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск после обсуждения химатаки в британском Солсбери.

Это заявление должно по идее тоже привести не просто к сотрясающим воздух возмущениям или беззубым санкциям, а долгоиграющим и болезненным последствиям для Москвы: к полной консолидации Содружества для полноценной изоляции страны-агрессора. Иначе Россия окончательно уверует в свою вседозволенность.

Как же стороны подошли к такому Рубикону?

Так ли зеркальны санкции?

17 марта Россия объявила о введении так называемых зеркальных ответных мер в адрес Соединённого Королевства. Кремль постановил выслать тоже 23 британских дипломатов: ровно столько же отправил на родину официальный Лондон после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более того, в Москве приняли решение закрыть «в связи с неурегулированностью статуса» Британский совет, а также приостановить работу консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Сложно логически объяснить, чем так помешал русским Британский совет, ведь этот общественный центр дал российской молодёжи больше в плане образования и культуры, нежели путинский режим, решивший навязать россиянам малокультурного Прилепина, приспособленца Безрукова и Бурановских бабушек.

Начиная с 1992 года, сотрудники Совета организовывали литературные семинары. Они привозили современных британских писателей, причём не только в Москву или в Питер, но и в русскую глубинку.

Именно Британский совет занимался обучением юных россиян английскому языку. В его центрах проводились экзамены IELTS – сертифицированные тесты, необходимые для работы или учебы в англоговорящих странах.

Примечательно, что ровно двенадцать лет назад, сразу после убийства ещё одного российского спецслужбиста Александра Литвиненко, Москва закрыла региональные центры Британского совета.

Что же касается, скажем так, «дипломатического обмена», то здесь можно вспомнить схожий случай с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско, а затем последовавший «Кремлёвский список», который сильно ударил по кошелькам российских толстосумов. И Британия сейчас собирается сделать то же самое, но реагирует она при этом много быстрее.

Британский список

Россия, как бы она того не хотела, не может противопоставить хоть что-либо существенное принятым британскими властями санкциям.

Ранее премьер Соединённого Королевства Тереза Мэй предложила усилить проверки полетов частных самолетов, таможенные ревизии и смотр грузов. Кроме того, она рекомендовала арестовывать недвижимость и замораживать счета тех россиян, которые угрожают нацбезопасности страны.

В интервью «DW» глава «Foreign office» Борис Джонсон намекнул, что Великобритания может создать список сродни всё тому же американскому «кремлёвскому докладу»: «Мы делимся разведданными, мы делимся информацией. Мы обмениваемся списками людей с друзьями и партнёрами по всему миру. Но мы действуем по принципу верховенства права. Это задача ведомства по расследованию уголовных дел – следует ли заниматься тем или иным делом».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Фото: Epa / upg

И, несмотря на то, что сам Джонсон отказался называть имена, обусловив это тем, что у российских олигархов есть хорошие адвокаты и тугие кошельки, всё же он чётко дал понять: «Кремлёвскому списку» по-британски быть.

Отметим, что через полтора месяца после публикации штрафного доклада в США олигархи вывели из России порядка 8 млрд. долларов. Эти данные приводит Райффайзенбанк. Скорее всего, российскую экономику в случае обнародования британского списка ждут новые потрясения.

При этом Мэй уже заявила о готовности ввести дополнительные санкции против РФ. И поля для манёвра у Лондона предостаточно. Так, днями влиятельная газета «The Times» предложила ограничить доступ к образованию в элитных учебных заведениях Британии для российских чиновников и бизнесменов. Так что для Москвы всё только начинается.

Новичка нет

На данном этапе российское руководство выдумывает различного рода истории о том, как на территории Британии оказалось нервнопаралитическое боевое вещество типа «Новичок

Так, ещё 13 марта обвиняемый в убийстве Литвиненко российский депутат Андрей Луговой рассказывал со знанием дела, что подобное химоружие нельзя столь быстро идентифицировать. В тот же день бывший глава ФСБ Николай Ковалев выдвинул версию об украинском следе: «С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след».

Затем в Минпромторге РФ заявили, что весь химический боевой потенциал уничтожили и призвали мир следовать конвенции о запрете химоружия.

15 марта постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич впервые обозначил, что после распада Советского Союза вещество разрабатывали в лабораториях Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили его в странах Балтии. В последующем Москва не единожды повторит эти слова.

Лишь 17-го числа заговорил российский МИД. Спикер Мария Захарова сказала, что предъявлять России нечего, так как она всё уничтожила. Поэтому, классическое – «вы все врете».

А вот 20 марта произошёл довольно интересный, но для кремлёвских реалий привычный казус. Издание РИА Новости опубликовало интервью с доктором химических наук Леонидом Ринком. Он рассказал, что работал в Шиханах, в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, который занимался разработкой химического оружия.

В первоначальной версии интервью Леонид Ринк говорил: «Кстати, «Новичок» – не вещество. Это целая система применения химического оружия. Принятая в СССР на вооружение система именовалась «Новичок-5». Без цифр название не использовалось».

Практически моментально интервью было отредактировано, согласно текстовым лекалам.

В последующем же МИД РФ заявит об инсценировке отравления британскими властями, а российский Минобороны вообще обвинит создателя «Новичка» (давшего показания учёного Вила Мирзоянова) в пособничестве терроризму.

А посол России в Великобритании Александр Яковенко отметил, что официальные лица в Лондоне использовали название «Новичок», чтобы «искусственно связать инцидент с Россией».

Впрочем, все эти разнящиеся между собой версии свидетельствуют лишь о нервозности российского руководства.

Однако хочется при этом вспомнить об одном примере, о котором многие уже позабыли в связи с интенсивностью потоков информации. Речь идёт об убийстве российского банкира Ивана Кивелиди. Так, 1 августа 1995 года глава Росбизнесбанка был отравлен веществом, идентичным «Новичку». Помимо него погибли его секретарь и патологоанатом. Лишь этот, правда, единственный, задокументированный факт доказывает, что данное химическое оружие разрабатывалось и производилось на территории России, и что она не избавилась от него.

И когда постпред РФ в ООН Небензя просит британскую сторону предоставить России пробы вещества, это значит, что у русских есть исходники, с которыми можно всё сверить.

А это вскоре подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые уже приступили к работе на территории Великобритании.

Объединение Европы

Сразу после оглашения британским премьером обвинения в адрес России, западные страны выказали солидарность с Королевством – от США и до Польши. И это неудивительно, ведь ныне сложно отыскать на карте мира страну, во внутренние дела которой не вмешивалась бы Россия. Более того, это доказывает, если мы говорим о Европе, что страны Содружества всё же вышли из праворадикального кризиса, который там создавала Москва, и ныне они готовы бороться с агрессором.

Сначала Кипр уведомил, что поддержит британцев в их борьбе с Кремлём. А это значит, что Никосия может начать проверять оффшорные счета и выдачу гражданство.

Российских послов вызвали МИД Швеции и даже Чехии (где президент Милош Земан – близкий друг Путина) в связи с фактически обвинениями Россией этих стран в пособничестве отравлению Скрипаля.

В последующем мы услышим общее заявление президентов Франции и США, о необходимости принять меры для привлечения России к ответственности.

В то же время Польша раздумывает над высылкой российских дипломатов и готова в знак солидарности с Лондоном также бойкотировать ЧМ по футболу. У Варшавы с Москвой свои счеты: правящая партия «Право и справедливость» не хочет, чтобы российские проекты занимали их электоральное пространство и беспредельничали на территории их страны (как например, прокремлевские диверсанты из Польши поджигали офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде). А есть еще катастрофа самолета под Смоленском.

По этой причине в Польше состоялись закрытые слушания представителей польских спецслужб в Сейме относительно агрессивной политики Кремля.

Кроме того, уже сейчас видно как европейские правительства призывают своих граждан отказаться от идеи посещения главного международного футбольного соревнования в РФ. Перед глазами пример французского Марселя во время прошедшего ЧЕ-2016, где российские хулиганы наглядно показали опасность России для европейцев.

Борис Джонсон даже отметил, что ЧМ будет использован Путиным точно так, как Гитлером зимняя Олимпиада 1936 года: будут показаны символы очередной высшей расы. На этот раз законного наследника не отдельной «арийской» культуры, а Советского Союза.

Первые сигналы уже поступили. Так, во время саммита Тереза Мэй призвала страны ЕС выслать из своих стран российских дипломатов. Литва уже заявила, что рассматривает подобный вариант. Вероятно, со временем последует цепная реакция.

Игра не окончена

Следует чётко понять, что на отравлении Скрипаля Кремль не остановится: он не прекратит попыток дестабилизировать Европу в целом и Британию в частности.

Последователи идеолога «русского мира» «евразийца» Александра Дугина, уже заявили, что «возьмутся создать карту конфликтогенности Британии, а после этого разработать и вбросить по открытым сетям идеологемы, которые расшатают и взорвут британское общество изнутри».

И это не какая-то там мнимая угроза: это намерение людей, которые идейно сформировали большинство праворадикальных течений в Европе.

А теперь добавьте к этому заявления британских властей относительно возможного российского вмешательства в ход референдума о независимости Шотландии, плебисцита по Brexit. И ещё недавно опубликовали информацию о сотрудничестве отдельных британских политиков с Москвой. Все это свидетельствует о том, игра – как и шестой президентский срок Путина, продолжается.

Александр Демченко, Lb.ua