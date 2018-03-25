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Ивонка Сурвилла: Белорусский дом все еще не совсем белорусский

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  • 25.03.2018, 9:12
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Ивонка Сурвилла

Юбилей БНР – не только праздник, но и 100-летие славной борьбы за независимость белорусов.

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла обратилась к белорусскому народу и поздравила белорусов со 100-летием Белорусской Народной Республики.

«Мы сегодня празднуем не только юбилей того славного 25 марта 1918 года, когда народ наш объявил миру, что «сбрасывает последнее ярмо государственной зависимости», но и век борьбы - часто в очень тяжелых условиях - чтобы осуществить идеалы, записанные в уставной грамоте БНР», - говорится в поздравлении.

Ивонка Сурвилла отмечает, что через сто лет после провозглашения Белорусской Народной Республики «Беларусь живет и живут идеалы БНР!»

«Путь наш был тернистым, но мы выжили, не позволили угаснуть нашему факелу надежды. Сто лет несли мы его все вместе, с большим трудом на Родине, с глубокой верой - под знаком Погони - во всех странах мира, куда нас забросила судьба».

По словам председателя Рады БНР, без этого «факела надежды не восстановили бы мы независимости Республики Беларусь в 1991-м году, так как не было бы уже некому ее восстанавливать!»

«Не было бы БНР, не было бы БССР, не было бы и независимого государства! Но идеалов БНР мы еще не реализовали. Белорусский дом все еще не совсем белорусский и его независимость все еще под угрозой».

«Дорогие соотечественники, идеалы БНР живут и будут жить. Но от каждого из нас зависит – когда мы их исполним. Так давайте воспользуемся этим великим юбилеем, чтобы доказать себе и миру, что мы достойны их! Жыве Беларусь! »- говорится в праздничном обращении.


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