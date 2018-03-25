Семь технологий, которые меняют мир уже сегодня 1 25.03.2018, 9:40

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Все люди получат по личному ассистенту с искусственным интеллектом.

Закрытие технологической части фестиваля South by Southwest (SXSW) в прошлую пятницу подвело итог недельному представлению с участием аналитиков, футурологов, голливудских звезд, инвесторов, окнутых изобретателей технологических магнатов, журналистов и пиарщиков. Все они собрались с одной целью: заглянуть в будущее. Это непросто, но не то чтобы вовсе невозможно, пишет норвежское издание aftenposten.no.

В любую эпоху можно распознать ключевые технологии, которые задают тон общему развитию. Долгие годы такой технологией были все более и более компактные, дешевые и совершенные датчики. Другой пример — смартфоны. А в настоящий момент, пожалуй, быстрее всего развиваются искусственный интеллект, биотехнология, робототехника, зеленая энергетика и космонавтика. К чему же это приведет?

1) Смартфоны отходят в прошлое

Сейчас, когда смартфоны получили невероятное распространение, это кажется невозможным. И, тем не менее, мировые продажи уже перестали расти, и многие предсказывают их падение в самом ближайшем будущем. Голосовое управление, умные часы, наушники-затычки и очки с экраном сделают дисплеи попросту ненужными, а значит, в отдаленной перспективе пользователи перестанут клонить головы над своими мобильниками и зарабатывать себе остеохондроз.

2) Все получат по личному ассистенту

Amazon, Google, Apple и Microsoft — все они запустили приложения-ассистенты. Неважно, встроены они уже в смартфон или же запускаются через умные наушники, единственная задача помощника — повиноваться хозяину. Рано или поздно цены на них упадут, а сами помощники научатся усваивать привычки, потребности и предпочтения владельца. В будущем они даже научатся упреждать ваши желания. Чаю, милорд? Газету? А, может, всеобщую слежку?

3) Искусственный интеллект (ИИ) набирает обороты

Конечно, речь идет не о роботах типа Терминатора или гигантских Скайнет-подобных сетях (Скайнет — главный противник в фильмах о Терминаторе, прим. перев.), которые смогут стереть нас всех в порошок, стоит им только захотеть. Речь — о следующем поколении систем обработки данных.

Искусственный интеллект сможет искать данные даже без конкретных указаний, ориентироваться в своем окружении, сортировать, взвешивать и делать осознанный выбор. Таким образом, искусственной интеллект окажется востребованным во всех мыслимых областях. Например, созданная IBM система Watson уже сейчас занимается в норвежских рыбохозяйствах отловом лососевых паразитов. И скоро искусственный интеллект придёт на помощь всем, кому приходится туго с интеллектом обычным, человеческим.

4) Значение биологии как технологической платформы возрастет

В области генной инженерии развитие протекает особенно быстро. Так называемая технология CRISPR позволяет программировать молекулы для изменения ДНК. Это означает, что в скором времени появятся более эффективные способы борьбы с раком и другими заболеваниями. В теории даже могут появиться сверхлюди. Разумеется, в самые ближайшие годы это приведет к горячим этическим спорам.

5) Автомобили поедут сами

Мечта о машине, которая едет сама, не нова, но сейчас она постепенно приближается к тому, чтобы стать реальностью. Первые беспилотные дальнобойные рейсы уже давно проведены (вести грузовик по шоссе гораздо проще, чем по улицам), Калифорния готова устроить тест-драйв в городских условиях, а производители автомобилей сулят модели, которые будут справляться практически без помощи водителя. И все же на SXSW глава Daimler Benz заявил, что полностью беспилотные автомобили появятся не раньше чем через лет 10-20. Так что если вы уже успели подумать, что получать права не обязательно, вынуждены вас расстроить.

6) Города станут умнее

Уже сейчас к сети подключены холодильники, лампы, мусорные баки, водопроводы и так далее. Это значит, что мир вещей становится всё более цифровым, и искусственный интеллект помогает рационализировать общественную жизнь. Фонари зажигаются только тогда, когда мимо проходят люди, светофоры кооперируются, чтобы повысить скорость движения, мусор удаляется автоматически при заполнении контейнера. Загвоздка заключается в том, что все подключенные к сети устройства можно взломать, и частные предприятия легко одолеют городские власти, переманив на свою сторону лучших спецов по кибербезопасности.

7) Технология очеловечивается

Участники фестиваля стали охотнее признавать, что отнюдь не всё технологическое развитие к лучшему. Технологические гиганты прошлого твердили, что прогресс не остановить, и что технология сама по себе не может нести ни добра, ни зла. Теперь же все сменили пластинку: прогресс подчинен человеку, и все новое должно служить людям во благо. Сейчас никто не посмеет утверждать обратное. Даже Facebook как будто немного смягчился после нескольких лет склок с пользователями. «Сопереживать и слушать — наша первостепенная задача», — заявила вице-президент Facebook по разработке продуктов Маргарет Гуд Стюарт (Margaret Gould Stewart).