Немецкая экономика переживает фазу «высокой конъюнктуры» 25.03.2018, 10:45

«Совет мудрецов» опубликовал прогноз но росту ВВП Германии.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в этом году увеличится на 2,3 процента, главным образом за счет статей экспорта. Тем не менее, угрозы национальной экономике будут ощущаться более остро, чем ранее. К такому выводу пришел Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "Совет мудрецов"), который обнародовал свой обновленный финансовый прогноз, сообщает dw.com.

"После энергичного роста последних лет немецкая экономика переживает высококонъюнктурную фазу", - отмечают аналитики. Вместе с тем, по мнению экспертов, "позитивные прогнозы роста не должны нивелировать тот факт, что риски для экономического развития в последнее время усилились". В числе основных угроз "Совет мудрецов" называет победу блока в составе правых популистов на парламентских выборах в Италии, сомнительный прогресс в переговорах по "Брекзиту", а также введенные США пошлины на импорт стали и алюминия. В сталелитейной промышленности Германии задействованы десятки тысяч человек. В этой связи часть рабочих мест неизбежно окажется под ударом.

Cпираль протекционистских мер раскручивается

Как отмечают специалисты, "спираль протекционистских мер, по всей видимости, будет иметь явные негативные последствия для мировой и немецкой экономик".

Кроме того, Совет экономических экспертов подчеркивает, что в свете положительной конъюнктуры в еврозоне и высокой инфляции Европейский центробанк должен "начать выход из экспансивной монетарной политики".

По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года находилось в обращении 21,4 миллиарда евробанкнот. Это почти в три раза больше, чем на момент введения евро в 2002 году.

"Совет мудрецов" при правительстве ФРГ был создан в 1963 году, с 2013 года председателем является Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt). Кроме него, в совет входят Петер Бофингер (Peter Bofinger), Ларс Фельд (Lars Feld), Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) и Фолькер Виланд (Volker Wieland).