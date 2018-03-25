Николай Статкевич задержан 9 25.03.2018, 11:47

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Николай Статкевич

Лидер БНК был инициатором проведения шествия 25 марта в Минске.

Лидера Белорусского Национального Конгресса задержали в Минске 25 марта, утверждает в Telegram-канале «Тунеядцы Беларуси» сосед политика. Телефоны Николая Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают, сообщает «Радыё Свабода».

Николай Статкевич был инициатором проведения шествия 25 марта в Минске.

Как сообщает сайт правозащитной организации «Вясна», Николай Статкевич доставлен в РУВД Ленинского района.

Напомним, что режим Лукашенко провел превентивные аресты участников празднования 100-летия БНР.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».

Сегодня утром в Марьиной Горке был задержан поэт и общественный активист Славомир Адамович. По дороге в Минск также была задержана журналистка Ольга Чайчиц.