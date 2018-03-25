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#БНР100 празднуют в Вильнюсе

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  • 25.03.2018, 12:53
ФОто: DELFI

В столице Литвы в эти дни отмечается столетие государственности Беларуси.

24 марта состоялось праздничное шествие в Старом городе, открытие "улицы Полоцкой", а также праздничный белорусско-литовский концерт, сообщает Delfi.

В рамках 100-летия, гостей ожидает большая праздничная программа.

ФОто: DELFI

3 марта в Сейме Литовской Республики прошла белорусско-литовская конференция. В субботу состоялось праздничное шествие от улицы Тоторю до Ужуписа и открытие таблички с белорусским названием улицы Полоцко. Также была открыта выставка фотографий, а вечером состоится праздничный концерт, в воскресенье почтут память деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу в Вильнюсе и в костеле Св. Варфоломея. Вечером того же дня в столичной ратуше состоится торжественный прием.


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