#БНР100 празднуют в Вильнюсе 1 25.03.2018, 12:53

ФОто: DELFI

В столице Литвы в эти дни отмечается столетие государственности Беларуси.

24 марта состоялось праздничное шествие в Старом городе, открытие "улицы Полоцкой", а также праздничный белорусско-литовский концерт, сообщает Delfi.

В рамках 100-летия, гостей ожидает большая праздничная программа.

ФОто: DELFI

3 марта в Сейме Литовской Республики прошла белорусско-литовская конференция. В субботу состоялось праздничное шествие от улицы Тоторю до Ужуписа и открытие таблички с белорусским названием улицы Полоцко. Также была открыта выставка фотографий, а вечером состоится праздничный концерт, в воскресенье почтут память деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу в Вильнюсе и в костеле Св. Варфоломея. Вечером того же дня в столичной ратуше состоится торжественный прием.