БНР100 празднуют в Вильнюсе

#БНР100 празднуют в Вильнюсе1
- 25.03.2018, 12:53
В столице Литвы в эти дни отмечается столетие государственности Беларуси.
24 марта состоялось праздничное шествие в Старом городе, открытие "улицы Полоцкой", а также праздничный белорусско-литовский концерт, сообщает Delfi.
В рамках 100-летия, гостей ожидает большая праздничная программа.
3 марта в Сейме Литовской Республики прошла белорусско-литовская конференция. В субботу состоялось праздничное шествие от улицы Тоторю до Ужуписа и открытие таблички с белорусским названием улицы Полоцко. Также была открыта выставка фотографий, а вечером состоится праздничный концерт, в воскресенье почтут память деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу в Вильнюсе и в костеле Св. Варфоломея. Вечером того же дня в столичной ратуше состоится торжественный прием.