Telegraph узнала о «близкой подруге» Скрипаля в Солсбери 1 25.03.2018, 12:58

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Она еще не обращалась в полицию и боится публичности.

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, была «близкая подруга», также русская, узнала газета Sunday Telegrpaph. По данным издания, она боится публичности из-за возможных последствий и не контактирует с полицией, передает РБК.

«Она ужасно напугана», — сказал ее близкий друг Sunday Telegrpaph. — «Когда она увидела в новостях, что случилось, она сказала мне: «Это мой бывший».

Другой знакомый, 52-летний девелопер, рассказал изданию, что Скрипаль представился женщине как «мультимиллионер из России». «Полиция даже не знает, что она существует. Очень маленькое количество людей знают, что между ними было», — предположил собеседник газеты.

Как отмечает Telegraph, неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествующих отравлению Скрипаля. У бывшего разведчика было мало друзей, его жена умерла от рака в 2012 году, а сын умер в июле, предположительно, от печеночной недостаточности.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за отравления Скрипаля на Россию, которая отрицает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств. Мнения Москвы и Лондона о веществе, которым был отравлен бывший разведчик, расходятся. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла, что Скрипаль был отравлен разработанным в России нервно-паралитическом веществом «Новичок».

Сергей и Юлия Скрипаль находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Великобритания передаст Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) анализы крови Скрипалей. Также экспертов ОЗХО допустят до образцов вещества, которым они были отравлены. Несмотря на то что расследование ОЗХО будет длиться несколько недель, 20 стран Евросоюза и США уже готовы выслать российских дипломатов в качестве ответной меры. Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, аналогично поступила Россия.