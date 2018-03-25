Задержана журналистка Любовь Лунева 1 25.03.2018, 13:02

Любовь Лунева

На площади Якуба Коласа задержана журналистка «Белсата».

На площади Якуба Коласа задержана журналистка «Белсата» Любовь Лунева. Журналистку посадили в автозак. Напомним, ранее были задержаны журналисты «Белсата» Сергей Ковалев, Екатерина Андреева, Андрей Козел.

Напомним, что режим Лукашенко провел превентивные аресты участников празднования 100-летия БНР.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».

Сегодня утром в Марьиной Горке был задержан поэт и общественный активист Славомир Адамович.

По всей стране проходят превентивные задержания. Арестованы десятки активистов.