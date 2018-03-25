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Гройсман: Разрыв экономических отношений с РФ сделает Украину сильнее

  • 25.03.2018, 13:28
Владимир Гройсман
Фото: izvestia.kiev.ua

Украинская экономика имеет огромный потенциал и его нужно полностью реализовать.

Решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией пойдет на пользу Украине и сделает ее сильнее, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу "Украина" 21 марта, передает gordonua.com.

"Именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги – военная агрессия, экономическая агрессия, торговая агрессия. Поэтому мы вынуждены были переориентировать нашу экономику на совершенно другие рынки", – отметил он.

Гройсман добавил, что сейчас экспорт украинской продукции на рынки ЕС, Америки, Африки, Азии растет.

"Также надо понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", – подчеркнул он.

Премьер-министр Украины добавил, что украинская экономика имеет огромный потенциал и его нужно полностью реализовать.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года.

21 марта Гройсман сообщил, что Кабинет Министров разорвал программу.


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