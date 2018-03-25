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Опрос: 78% европейцев довольны тем, что живут в ЕС

  • 25.03.2018, 13:45
Фото: Getty Images

Люксембуржцы, ирландцы, голландцы, датчане и шведы больше всех довольны, что живут в ЕС.

78% жителей ЕС довольны тем, что живут в Евросоюзе, сообщает “Европульс” по итогам опроса общественного мнения.

Люксембуржцы, ирландцы, голландцы, датчане и шведы больше всех довольны, что живут в Евросоюзе (больше 90% опрошенных в этих странах). А меньше всего сторонников евроинтеграции оказалось в Венгрии (57%), Чехии (58%) и Румынии (62%).

Среди жителей стран еврозоны довольных тем, что они живут в ЕС, в среднем 81%, а в странах ЕС, которые не входят в еврозону, таких 72%.

В 20 странах из 28 доля довольных жителей выросла с 2012 года. Больше всего в Португалии – на 31%, и теперь там довольных ЕС 83%.


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