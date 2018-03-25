Опрос: 78% европейцев довольны тем, что живут в ЕС
- 25.03.2018, 13:45
Люксембуржцы, ирландцы, голландцы, датчане и шведы больше всех довольны, что живут в ЕС.
78% жителей ЕС довольны тем, что живут в Евросоюзе, сообщает “Европульс” по итогам опроса общественного мнения.
Люксембуржцы, ирландцы, голландцы, датчане и шведы больше всех довольны, что живут в Евросоюзе (больше 90% опрошенных в этих странах). А меньше всего сторонников евроинтеграции оказалось в Венгрии (57%), Чехии (58%) и Румынии (62%).
Среди жителей стран еврозоны довольных тем, что они живут в ЕС, в среднем 81%, а в странах ЕС, которые не входят в еврозону, таких 72%.
В 20 странах из 28 доля довольных жителей выросла с 2012 года. Больше всего в Португалии – на 31%, и теперь там довольных ЕС 83%.